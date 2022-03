“Liquidación de EPS Medimás afectará pago de nóminas en hospitales de Caldas”: director Territorial de Salud

La Gobernación de Caldas, a través de la Dirección de la Territorial de Salud trazó un plan de acción ante la crisis que se ha generado por la liquidación de la EPS Medimás, entidad que adeuda a la fecha cerca de 50 mil millones de pesos a la red departamental.

El director de la entidad, Carlos Iván Heredia Ferreira indicó que, desde el anuncio de liquidación se han sostenido reuniones con la Supersalud, EPS receptoras y hospitales para determinar las acciones que permitan disminuir el impacto de esta decisión.

El funcionario explicó que, también se ha solicitado a la Supersalud que se garantice en cumplimiento de la ley que obliga a contratar con la red pública.

Ratificó su preocupación ante esta crisis, pues Heredia Ferreira explicó que, en este mes las ESE no tendrán cómo pagar sus nóminas porque habían unos giros directos de Medimás que no se dieron, ya estaban presupuestados y no ingresaron.

