¿Anuncios de la Registraduría dan tranquilidad para las elecciones presidenciales?

A propósito de las irregularidades denunciadas en las pasadas elecciones legislativas del 13 de marzo con el diligenciamiento de los formularios E-14 y el preconteo, Sigue La W conversó con un vocero de la MOE sobre los cambios que se plantean desde la Registraduría para la jornada a elegir presidente en primera vuelta

Diego Rubiano, subcoordinador del Observatorio Político Electoral de la Democracia de la Misión de Observación Electoral, MOE, aseguró que se debería realizar un análisis sobre quiénes deberían ser postulados por parte de los partidos políticos para ser jurados.

En cuanto a las labores de los jurados de votación, resalto que no solo habría dificultades en las capacitaciones, sino también falta de voluntad por parte de los ciudadanos.

“Los procesos de capacitación son complejos. No podemos achacarle la culpa a la entidad cuando a veces la gente no va, no presta atención y solo va a presentar su servicio el día de la elección”, aseguró.

Sobre los formularios, contó que se debería profundizar en el uso de herramientas. “Hay nuevas tecnologías, pero seguimos dependiendo del papel y de llenar a mano los formularios”, aseguró Rubiano.

Una de las preocupaciones de cara a las elecciones también fue la inscripción de cédulas. De acuerdo con el vocero de la MOE, las fallas de las pasadas elecciones radicaron en las dificultades de la plataforma. “Duramos cerca de dos días sin los procesos de inscripción de cédulas andando”, contó Rubiano.