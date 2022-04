Conservador fue nombrado gerente de campaña de Petro en Huila, pero renunció horas después

Hernando Ruiz López dio un paso al costado porque en el Pacto Histórico no aceptaron su nombramiento.

El senador Roy Barreras designó como gerente de la campaña de Gustavo Petro, en el Huila, al líder conservador Hernando Ruiz López, exsuperintendente de Sociedades y exgerente de la Electrificadora de ese departamento.

Pero esta designación no cayó bien en algunos sectores del Pacto Histórico y en el Partido Conservador. La senadora conservadora Esperanza Andrade desautorizó dicho apoyo y aclaró que fue a título personal, ya que el partido y su equipo apoyan a Federico Gutiérrez.

Pero no solo eso, dijo que no fue informada sobre esta decisión y que no aprueba que la dirigencia apoye otra campaña política.

A propósito de los cuestionamientos, Ruiz renunció a su nombramiento.

“He recibido, de diferentes fuentes, mensajes de beneplácito por lo ocurrido ayer, como también he percibido posiciones muy radicales de rechazo, provenientes de sectores importantes del Pacto Histórico en el Huila”, dijo.

“Y esto último me hace pensar en lo difícil que será para que alguien, que recién llega al Pacto Histórico, pueda cumplir cabalmente con su responsabilidad de coordinar tareas administrativas y financieras con grupos al interior que no comparten, ni aceptan su vinculación, sobre todo por el tiempo precario que hay para ello”, agregó.

Finalmente, dijo que dará un paso al costado, pero seguirá convencido de que el proyecto político de Petro es el que necesita el país.

“La próxima venida del candidato podría ser la oportunidad para que sea él quien afirme cuál de las dos posiciones sobre la apertura, o no, del espectro político que respalde su proyecto es la que conviene, y que la persona que llegue a encargarse de una responsabilidad tan grande como la coordinación administrativa y financiera de su campaña goce del suficiente respaldo que requiere”, concluyó.