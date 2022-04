Contraloría de Bucaramanga tiene déficit financiero y podría cerrar sus puertas

En la Contraloría de Bucaramanga hay un déficit $776 millones de pesos por concepto de salarios y primas de navidad y diciembre. También, hay una disminución de presupuesto de la entidad de $ 2.200 millones de pesos.

Al respecto, Viviana Blanco, contralora de Bucaramanga, dijo que la situación es bastante crítica y se viene presentando desde el 2015, pero, lo más grave, es que, si este presupuesto no se recupera, en junio del 2022 podría cerrar este ente de control tan importante para la ciudad, debido a que no tienen cómo solventar la nómina.

“Es grave, la situación es compleja, yo he tenido políticas de austeridad del gasto, me quité los viáticos, varios cargos para solventar la situación, porque no tendría cómo pagar a funcionarios, es una medida temporal, porque a junio no tendría plata, para solventar, y lo expuse en el Concejo, las consecuencias es que tendríamos que pedir una intervención administrativa, y tendría que cerrar la Contraloría”, señaló Blanco.

¿Qué ha hecho para poder suplir gastos y pagar nóminas? , los empleados tuvieron que restringir los viáticos, el uso del conductor, mantenimientos del vehículo. Además, se eliminaron varios cargos como lo fueron, el contralor para participación ciudadana, secretaría ejecutiva, asesor de despecho.

Según la contralora, ella está asumiendo esos roles, además, de ser contralora, como plan de contingencia.