Concejales se enfrentan por ‘politización’ de la Contraloría Distrital de Cartagena

Una discusión entre dos integrantes del Concejo Distrital de Cartagena, que se ha hecho viral en las redes sociales, muestra una ruptura al interior de esa corporación y saca a flote que la Contraloría Distrital estaría politizada porque abre y cierra procesos de acuerdo a la cercanía o no de los procesados con el contralor de turno.

El choque fue entre los concejales Óscar Marín, del partido Conservador y Carlos Barrios, de Cambio Radical.

Todo empezó cuando Marín dijo desde la mesa directiva que preside, que ciertas actuaciones de la Procuraduría regional le generaban dudas, luego de que ese ente de control le indagara por cambios hechos en la planta de personal del Concejo estando vigente la Ley de Garantías y bajo su presidencia.

Marín dijo que no lo cobijan las restricciones de la Ley de Garantías porque no hace parte de la rama ejecutiva del poder público y porque la circular presidencial 100-006 del 2021, no los incluye como instituciones que deban acoger a esa ley.

“Es que la Procuraduría escucha a algunos concejales y a otros no los escucha. Yo no he podido contar con esa suerte. (…) como se van a ir muchas cosas para allá, también es bueno que se vaya todo lo que hemos presentado con respecto a los nombramientos de los encargos del excontralro Fredy Quintero, que era una potestad de la plenaria y no de la mesa directiva. Entonces, me deja la constancia, señor secretario, de que esta corporación lo que ha hecho es acabar con un encargo de más de cuatro años, porque a algunos concejales les gusta aplicar la ley para algunas cosas y para otras no”, dijo Marín.

El cabildante hablaba del encargo del excontralro Fredy Quintero que terminó con la elección de otro contralor encargado: Rafael Castillo Fortich, en noviembre del año pasado.

Por su parte, Barrios le cuestionó a Marín que le hubiera argumentado restricciones de contratación de personal, por la Ley de Garantías, al concejal Lewis Montero para su Unidad de Apoyo. Y aseguró que el concejal conservador ayudó a elegir al actual contralor para que le archivara procesos.

“Ayudaste a elegir irregularmente al actual contralor para que te archivara los procesos con los autos que te tengo aquí: 002, 003, 004 y 005, porque el contralor de bolsillo (Rafael Castillo) que tiene un sector político de este Concejo me abrió tres procesos prescritos. Ese contralor de bolsillo le abre también las investigaciones al alcalde y es el mismo que le ha cerrado los procesos a la mesa directiva que la componen la concejal Carolina Lozano y el concejal Óscar Marín”, dijo Barrios.

Un día después de esa acalorada discusión, Marín con lágrimas en los ojos y leyendo un versículo de la biblia le pidió disculpas a Barrios, quien ahora señala en medios locales que esto es un tema superado.

Tras los hechos, desde sus redes sociales el alcalde William Dau sugirió que algo debe haber entre Marín y Barrios, para que el primero le hubiera presentado preguntas públicas. “Para que un tipo tan tremendamente malandrín como Marín lo haya obligado el Concejal Carlos Barrios a agachar la cabeza es porque lo tiene de las pelotas”, dijo Dau.

Y señaló que se deben revisar los autos por los cuales se cerraron los procesos contra Marín en la Contraloría. “Miremos públicamente los Autos de Archivo 002 a 005 de la Contraloría a favor de Marín para descubrir el embuchado. No podemos desistir ahora, es el momento de seguir adelante en la lucha para ponerle fin a la corrupción en Cartagena”, compartió en Instagram.