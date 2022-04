“Quiero tender puentes, lo he hecho con Uribe y Santos”: Carlos Cuartas, fórmula vicepresidencial de Enrique Gómez Martínez

Carlos Cuartas, la fórmula vicepresidencial de Enrique Gómez Martínez, habló en Sigue La W sobre las propuestas desde Movimiento Salvación Nacional.

De cara a las elecciones del 29 de mayo, contó que ha estado en la disposición de “tender puentes” con Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.

“Yo soy capaz de unir muchas puntas, lo estoy haciendo ya, a mí me mueven son los retos, el objetivo lo estoy tratando de hacer hoy. Llegué a tender puentes entre Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos siendo empresario, me fue mal. Estoy en la capacidad de sentarme con cualquier persona, soy de posiciones claras y las defiendo”, indicó.

¿Qué opina sobre la operación en Putumayo?

Sobre las críticas por la operación militar en Putumayo, Carlos Cuartas fue enfático en asegurar que “solo hay un enemigo”.

“Hay que entender que el enemigo de los colombianos es el frente 48, no la fuerza pública. Eso no fue chambón, por lo menos el operativo”, indicó.

Sobre dudas de irregularidades o algún tipo de investigación relacionada con la operación militar, aseguró que la justicia penal militar es la que debe responder.

“Para eso está la justicia penal militar, los videos muestran actividades del crimen organizado, actividades del narcotráfico y menores de edad instrumentalizados, hay que entender quién es el enemigo”, dijo la fórmula vicepresidencial de Enrique Gómez Martínez.

Sus propuestas

Como candidato del Movimiento Salvación Nacional, aseguró que uno de los proyectos en un eventual gobierno sería acabar con altas consejerías.

“Quisiéramos acabar con las altas consejerías presidenciales porque la relación costo beneficio no es la ideal”, indicó Carlos Cuartas.

Sobre el Acuerdo de Paz, contó que no estarían dispuestos a acabarlo, pero sí a “corregirlo” y que quienes volvieron a las armas “se aprovecharon de los colombianos”.

“Hay que corregirlo, hay que quitar a los privilegiados. Lo que haría es: señores, lo cumplen y si no lo cumplen les quitamos las curules”, indicó.

En cuando a las relaciones que estaría dispuesto a tender con Gustavo Petro, indicó: “no creo en el socialismo del siglo XXI, que vamos a acabar con la minería y la empresa privada, no creo en esa forma política. Petro tiene todo el derecho de decir todo lo que quiera, lo que no puedo creer es que haya gente que le crea”.

También se refirió sobre el racismo en medio de su campaña de cara a las próximas elecciones del 29 de mayo. “Es ridículo el racismo, me parece absurdo, ridículo el que lo practique”, dijo Carlos Cuartas.

La fórmula vicepresidencial de Gómez Martínez indicó que no se sentarían con grupos terroristas “mientras estén efectuando terrorismo”. Además, contó que se debería realizar una reforma tributaria ampliando la base.

Finalmente se refirió sobre el uribismo y explicó qué es lo que lo diferencia del Centro Democrático.

“El Centro Democrático no me representa para nada en la derecha. Se han dedicado al asistencialismo, lo hemos cambiado por el impulso a la prosperidad, los jóvenes lo que necesitan es presente y no tantos subsidios”, contó.