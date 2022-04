Llegaron los refuerzos a las campañas de Fajardo y Petro: hablan Ariel Ávila y Roy Barreras

Sigue La W conversó con los nuevos refuerzos que llegaron a las campañas de los candidatos presidenciales Gustavo Petro y Sergio Fajardo. En la conversación, revelaron detalles de los aspirantes de cara a las elecciones.

Ariel Ávila, el refuerzo de Sergio Fajardo

El senador electo por Alianza Verde, Ariel Ávila, se refirió sobre la campaña que liderará. Se trata de la llamada “Anti Fico” que, según él, busca criticar el continuismo.

“Es una campaña anticontinuismo, anticlientelismo y anticorrupción, es la campaña que yo voy a liderar. Si llego a injuriar demándeme, pero no me voy a quedar callado con que Federico es el candidato del uribismo, que no mienta que es el continuismo“, indicó.

A propósito de su apoyo a Sergio Fajardo, respondió la razón por la que no se fue con la izquierda y optó apoyar al centro.

“Yo soy una persona de centro izquierda, no soy vergonzante de esa posición. Después de analizarlo, me voy con Fajardo, creo que vamos a lograr una transición más estable con él”, indico.

También aseguró que en caso de que su candidato no llegue a una segunda vuelta, no votaría por uno de los aspirantes a la Presidencia. “La única seguridad absoluta es que nunca votaría por Federico Gutiérrez”, agregó Ávila.

En cuanto a las discusiones en la Coalición de Centro Esperanza, aseguró que la salida de Íngrid Betancourt se convirtió en un problema para la consulta presidencial del pasado 13 de marzo.

“Espero que Fajardo y Rodolfo Hernández busquen un encuentro, a uno como senador le beneficia que lo dejen en libertad, pero esas peleas afectaron los resultados electorales, no se pueden ocultar los errores garrafales”, puntualizó.

El apoyo de Roy Barreras a Petro

El senador Roy Barreras se refirió en Sigue La W sobre la polémica con Piedad Córdoba, quien ha sido señalada de supuestamente recibir dineros privados en su campaña.

Según Roy Barreras, se ha convertido en un “escenario de persecución” para afectar directamente en la campaña del candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro.

“El papel de los distintos protagonistas está siendo usado para atacar a Gustavo Petro aunque no tenga que ver con Petro”, indicó.

En cuando a la decisión de Petro de suspender las actividades en campaña de Piedad Córdoba, aseguró: “no se trata de tener miedo, ahora es que están utilizando en la recta final cualquier elemento”.