“No es lo que diga la edad, es lo que sienta el cuerpo”: Una abuela de 86 años creó su cuenta de Tinder y está decidida a encontrar el amor

Hattie Retroage, una abuela de 86 años se adaptó a las nuevas tecnologías con el propósito de encontrar el amor, nuevas citas, experiencias y aventuras que ha dejado ‘boquiabierto’ a más de un usuario de Tinder, la conocida aplicación de charlas y citas con desconocidos.

Retroage fue bailarina desde joven, sin embargo, hace algunos años se divorció y se aventuró al mundo de las citas en línea, asegurando que ya se ha conectado con más de 50 hombres menores que ella.

“Yo estuve casada a los 22 años, vivimos unos 25 años, y hacíamos el amor dos veces al día. La relación no dio para más. Tenía 55 años”, dijo.

Por otro lado, explicó que al iniciar con esta búsqueda lo hizo por medio de periódicos, pero solo llegaban hombres mayores y no la excitaban. En la llegada del internet, la abuela decidió abrir su cuenta, mostrar sus fotos sexys y mostrarse de la manera más sincera.

“Cuando llegó el internet decidí buscar al amor, y lo intenté con menores, ya he salido con más de 50 hombres menores. Tinder es la aplicación más fácil de usar”, añadió.

Asimismo, Hattie Retroage aseguró no tener algún estereotipo establecido, simplemente quiere disfrutar. Además, añadió que no se acompleja de su cuerpo ni mucho menos de su edad.

“Lo que yo hago no tiene nada que ver con mi edad, yo hablo de mi misma, soy inusual, me encanta hablar de lo que amo y amo tener relaciones sexuales”, afirmó a W Fin de Semana.

Y aunque es una mujer bastante segura de si misma, afirmó que es difícil no involucrar el corazón, pero en medio de sus aventuras, ha entendido que los jóvenes solo pasan por una calentura y no la van a querer para algo serio. “Como cualquier persona me enamoro, es algo difícil, el corazón quiere más que el sexo. Yo aprendí que no puedo tener lo que quiero, ellos al ser jóvenes no van a querer algo serio”. “No hay que ser ingenuo, hay que estar seguros, usar condón. Lo que a mi me interesa es pasarla bien, excitarme”.

Por último, dijo que varias personas la tildan como loca, sin embargo ella tiene un propósito claro con su perfil.

“Yo no estoy loca, confió en mi. Yo me siento sexy y quiero inspirar a los demás para que se relajen, disfruten y tengan mucho sexo”, puntualizó.

El perfil de Hattie Retroage esta lleno de fotos sensuales que desde el primer momento comenzaron a llamar la atención.