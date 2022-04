Pan, avena y un banano: las raciones del PAE de los estudiantes samarios

El concejal de Santa Marta Yesid Ospino denunció un presunto incumplimiento en la entrega de las provisiones alimentarias a los estudiantes del Distrito de Santa Marta. Según el cabildante, “las provisiones de los estudiantes son un pan, una avena sin refrigerar y un bocadillo o un banano”, por lo que afirma que no será cómplice de la alcaldesa de la ciudad aprobándole un otrosí, supuestamente, para que el distrito asuma el menaje de las raciones.

“En efecto, en el día de hoy me he pronunciado por la situación que hemos vivido nosotros al interior de los colegios públicos de la ciudad de Santa Marta, y que tiene que ver con el plan de alimentación escolar que se les ofrecen a los estudiantes de preescolar y algunos grados de primaria”, afirmó el concejal Yesid Ospino.

El contrato por un valor de 15 mil 861 millones de pesos, según el concejal, corresponde a meriendas industrializadas y no a una ración que equivale a un desayuno o un almuerzo. Ante esta situación, el cabildante aseguró que denunciará el hecho ante los entes competentes, “he remitido un oficio, tanto en a la Contraloría como a la Personería para que investiguen que es lo que está sucediendo”, dijo.

El concejal también señala que las cocinas de algunos planteles aún no están preparadas, requieren de algunas adecuaciones: “Algunas no tienen el servicio de gas – refiriéndose a colegios –, no se ve que los muchachos puedan recibir sus raciones, es decir, sus almuerzos”, menciona.

Hasta el momento, la coordinadora del PAE en Santa Marta, no se ha pronunciado sobre el hecho.