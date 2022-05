Desabastecimiento de papel, especialmente de cartulinas y autoadhesivos, pone en riesgo 90.000 empleos

Los empresarios de la industria gráfica nacional siguen afectados por el desabastecimiento de papel en el país. Factores como los cierres por el COVID-19, los problemas logísticos mundiales que retrasaron la llegada de materias primas, los altísimos costos de material importado y el paro nacional del 2021 continúan impactando al sector gráfico.

“A pesar del crecimiento en las actividades de impresión con cierre del 15% al finalizar 2021, los empresarios continúan sorteando el desabastecimiento de materias primas como cartulinas y ahora se suma la falta de papeles autoadhesivos para la impresión de etiquetas, producción que en el país cuenta con un solo proveedor que no da abasto,” aseguró la Asociación Colombiana de la Industria de la Comunicación Gráfica, Andigraf.

A todo esto, se suma el incremento en los precios, pues los costos se trasladan al cliente final y a la canasta familiar que quiere proteger el Gobierno Nacional, incrementos en precios que llegan cada mes sin aviso previo a los impresores, quienes enfrentan mesas de negociación con multinacionales y clientes de diversas industrias que no aceptan subida de precios, exigen cumplimiento de contratos y tiempos de entrega.

Ante la situación, piden al Gobierno mayores esfuerzos pues “un plazo de seis meses de excepciones y medidas transitorias no alcanzan para la recuperación real de la industria, y ahora menos, por la volatilidad del dólar que no permite mantener cotizaciones en firme por más de una semana”.

“El impacto a la industria gráfica y particularmente a los impresores puede no ser percibido por los consumidores tan claramente al realizar sus compras, sin embargo, hace parte de los costos que afectan la subida de precios, y no solo eso, el riesgo de tener llegar a una crisis real en el corto plazo a la producción de empaques y etiquetas es altísimo, pues los medicamentos, los alimentos y las bebidas, entre otros, no pueden salir al mercado sin estos insumos”, remató la entidad.