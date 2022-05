Karol G le dijo no al Pacto Histórico y exigió no usar su imagen sin autorización

No era la ‘Bichota’

Ayer en las redes del senador Roy Barreras se publicó lo que sería una canción para la campaña del candidato presidencial Gustavo Petro, en la que aprecia la ‘bichota’ y la canción tenía el mismo ritmo de canciones de Karol G. La canción fue criticada porque hacía referencia al delito de la venta del voto, se burla del presidente Duque y habla del cambio.

Al Oído habló con el equipo de Karol G

El equipo de la cantante expresó Al Oido que “evidentemente la cantante no es Karol G, ella no tiene nada que ver con el video y le pedimos directamente al senador Roy Barreras desmontarlo por usar la imagen de la artista sin autorización”.

Lo cierto es que el problema puede no acabar ahí ya que esto se viralizó muy rápido, y ahora en muchos grupos y en Facebook la canción publicada en las redes de senadores del Pacto Histórico sigue multiplicando sus reproducciones.

Al Oído cierra con la canción original

“Cómo diría Karol G, no es la canción, es la ‘bichota’ que la canta. Cerramos hoy nuestro Al Oído con la frase de la canción de la ‘bichota’ que se le dedica no solo al ex que se ve falsamente en redes, sino que estoy segura, es lo que nos pasa al ver a muchos políticos en sus cuentas, especialmente en esta campaña presidencial”, dijo Catalina Suárez.

Para finalizar, Catalina Suárez hizo un llamado a no tener publicidad engañosa en las campañas presidenciales.