En Argentina denunciaron a Sebastián Villa por abuso sexual

El futbolista colombiano de Boca Juniors Sebastián Villa, quien enfrenta desde 2020 una causa por violencia de género contra una expareja, fue denunciado por una joven por abuso sexual agravado y privación de la libertad, informó este viernes su abogado.

La denuncia se refiere a un hecho ocurrido el 26 de junio del año pasado, pero la joven no la presentó antes por temor, dijo Roberto Castillo, su abogado.

“En principio el hecho encuadraría en lo que es un abuso sexual con acceso carnal, agravado por las lesiones, y concursado con una privación ilegitima de la libertad”, declaró el letrado al canal C5N.

En el relato “se ve un sometimiento y un ahogo propio de la conducta que se produce para el abuso por lo que la fiscalía tendrá que determinar si existió una tentativa de homicidio”, agregó.

El episodio denunciado ocurrió una noche al regreso de una comida en casa de amigos, cuando el jugador, de 25 años, en estado de ebriedad habría atacado a su novia a quien acusó de engañarlo.

“Estábamos acostados porque nos íbamos a dormir como una noche habitual. Sebastián había tomado más de una botella de whisky. Él me estaba acariciando en la cara, cuando de repente se pone violento, me aprieta con fuerza la mandíbula y la nuca, me pega una cachetada y me dice ‘¿te gustaron mis compañeros?’”, describió la mujer en su denuncia judicial.

En el escrito contó con detalles la escena de la violación. “Una vez finalizado el sometimiento sexual me largué a llorar de manera descontrolada y le suplicaba que me dejara irme, a lo que me manifestaba que no me podía retirar hasta tanto no me calme”, afirmó la denunciante.

Aseguró que el futbolista le ofreció 5.000 dólares para evitar que haga la denuncia. Al día siguiente, la mujer fue atendida en un hospital público de Buenos Aires donde le recomendaron hacer la denuncia, pero ella no lo hizo por miedo, según su abogado.

En 2020, el jugador internacional había sido denunciado por su entonces pareja Daniela Cortés, también colombiana, por maltrato físico y sicológico. La causa sigue abierta.

La nueva acusación surge cuando Villa atraviesa su mejor momento futbolístico en Boca Juniors, donde juega desde julio de 2018 con contrato hasta 2023.

Villa sumó el martes su quinto gol del año con la camiseta auriazul al anotar uno de los dos tantos (2-0) que le dio a Boca el pase a semifinales de la Copa de la Liga del fútbol argentino, instancia en la que este sábado enfrentará a Racing.

Hasta el momento el club xeneize no se pronunció sobre la denuncia ni dio a conocer si el delantero será tomado en cuenta para este partido clave.