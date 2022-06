Exigen revisión de decisión que da vía libre al piloto de fracking en Puerto Wilches

Ambientalistas y la comunidad de la Alianza Colombia Libre de Fracking rechazaron tajantemente la decisión de una magistrada del Tribunal Administrativo de Santander que tumba, en segunda instancia, la acción de tutela del pasado 21 de abril que suspendía el piloto de fracking denominado Kalé, en Puerto Wilches.

Esta decisión hizo reaccionar a toda la comunidad que defiende el medio ambiente y manifestó que seguirán en acciones jurídicas, de incidencias, y movilización que de alguna u otra forma impida la implementación del piloto de este proyecto.

Además, se solicita la revisión de la decisión del Tribunal por parte de la Corte Constitucional, ya que para que los ambientalistas ya que se invalida la consulta previa y viola los derechos humanos de la comunidad Afro Wilches.

“Hacemos un llamado a los candidatos presidenciales Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, para que se comprometan sin dobles discursos a suspender los pilotos de fracking como protección del agua de los santandereanos”.

Según el fallo, la magistrada sustentó que “el proyecto piloto de investigación integral, autorizado por el Consejo de Estado, no implica la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimiento no convencionales, actuación que correspondería a una segunda fase dentro de este procedimiento y que depende de la evaluación de la comisión de expertos. Por tanto, no se advierte en este estado la existencia de un perjuicio irremediable, por razón de la no consulta previa”.