Roy Barreras ha trasegado como una prostituta: Rodolfo Hernández

En medio del Congreso de Fedepalma que se realiza en Bucaramanga, el candidato presidencial Rodolfo Hernández quien estaba invitado, dio declaraciones que llamaron la atención del público.

En primer lugar, se refirió al senador Roy Barreras y lo tildó de una “vil prostituta”.

“La solución no es con Armando Benedetti y la solución no es con Roy Barreras, quien ha trasegado como una vil prostituta, viendo a ver cómo se acomoda, se va a salvar esto, nunca ha trabajado, así no se salva esto”.

También, destacó que su contrincante, Gustavo Petro sirve como senador por ser inteligente y eso llevaría a que se abran muchas investigaciones.

“Tiene una capacidad de investigación, y buena comunicación y eso se convierte en una denuncia penal, eso es bravo, lo reconozco, cada uno tiene talento”.