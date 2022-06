Fabián Sanabria seguirá en libertad

El Juzgado Primero Penal del Circuito en Bogotá, negó los recursos presentados por la Procuraduría y la Fiscalía en los que solicitaban revocar la decisión de mantener en libertad al profesor Fabián Sanabria, señalado de haber abusado sexualmente de un joven.

Dijo el juzgado que “lo señalado por el delegado del Ministerio Publico no va encaminado a sustentar el recurso de apelación, dado que son improcedentes sus planteamientos, en el entendido que no demostró las falencias respecto de la decisión de primera instancia y, a su vez, de la intervención se infiere que existió falta de comprensión frente a la decisión adoptada, en el sentido que su intervención fue fundamentada a respaldar la decisión y no someterla a un debate o a cuestionar lo considerado”.

Sanabria fue imputado por el delito de acceso carnal violento agravado por la confianza.