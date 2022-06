Procesos judiciales contra financiadores de las AUC señalados por Mancuso no avanzan

A través de una solicitud de impulso procesal que fue presentada ante la Fiscal 13 Local Unidad Seguridad Pública, el representante de la empresa Palmeras de la Costa S.A, Jhonny Mercado, señaló que desde 2018 denunció ser víctima de una amenaza de muerte por parte de Rafael Antonio Matera Lajud, Alfredo Enrique Matera Sabbagh, Enrique Alfredo Pérez Matera, y otros.

Los antes mencionados fueron señalados por Salvatore Mancuso ante el Tribunal de Justicia y Paz por haber tenido nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, en una audiencia que se realizó en mayo de 2022.

Según Mercado, hasta la fecha no hay acciones sobre la diligencia, por lo que en el memorial se menciona un presunto prevaricato por acción por parte del ente de control y los funcionarios involucrados en el proceso.

De la misma manera, señaló que también se solicitó que se investigaran las finanzas de los anteriores socios de la empresa, que tuvieron cercanía con las AUC.

“He venido siendo amenazado, desde el año 2018, como consecuencia de ser el apoderado de la compañía Palmeras de la Costa S.A., de la cual doy fe, hasta la saciedad, que es una empresa seria, honesta, transparente, ética, sometida a la Constitución y la Ley, que no ha hecho otra cosa, a través del suscrito, que rechazar de plano y denunciar las extorsiones y presiones ilegales a las que se ha visto enfrentada, con organizaciones criminales al margen de la ley, como las desaparecidas AUC, cuyos desmovilizados, la mayoría se encuentran presos en las cárceles de máxima seguridad de nuestro país, sometidos a la justicia transicional, y otros pidiendo pista ante la JEP. Mire las semejantes joyitas con las que hemos venido enfrentándonos, me refiero a Palmeras de la Costa S.A., y al suscrito. Está claro entonces que no es la empresa, no es la compañía, reitero no es Palmeras de la Costa S.A., sino algunos individuos que desafortunadamente estuvieron cerca de la empresa y al mismo tiempo de las AUC, y tal como aconteció con la parapolítica”, afirmó el abogado Mercado a La W.

De acuerdo con el relato del representante de la entidad, en diversas ocasiones fue víctima de amenazas y episodios en los que buscaron amedrentarlo con los vínculos que tenían los antes señalados con los grupos paramilitares.

“En la reunión de socios celebrada el día 13 de junio de 2019, a las 11 a.m., en la Sala de Juntas de Palmeras de la Costa S.A, cuando el apoderado de los indiciados, Rubén Darío Henao Orozco, comenzó a mencionar a un supuesto exsocio de la empresa Palmeras de la Costa S.A, concretamente al señor Darío Alberto Laino Scopetta y a otra persona de nombre, Roberto Escobar Gaviria, tildándolos como bandidos, financieros y comandantes paramilitares, atribuyéndoles los alias de “OJITOS AZULES” y el “MELLO O GEMELO”, respectivamente, exposición con la cual quiso amedrentarme, hechos que le refuté de inmediato, porque con ellos estaba faltándole el respeto a la empresa y a sus socios, toda vez que sus manifestaciones no eran el objeto del debate y además podían perjudicar a la compañía, la cual nada tiene que ver con paramilitares ni con ninguna actividad al margen de la ley, circunstancia que extraña e ilógicamente desato un estado de ira en el señor Rafael Antonio Matera Lajud, quien se alteró, me falto el respeto y salió en busca de su mochila, en la que siempre porta un arma de fuego, hechos éstos que se encuentran plenamente demostrados en la foliatura”, aseguró el denunciante.

Además de solicitar el impulso del caso que desde hace varios años no tiene ningún avance en materia judicial, Mercado solicitó el material probatorio correspondiente a cámaras de seguridad y demás archivos en los que se evidencian las amenazas y que ha estado requiriendo desde 2020, cumpliendo 28 meses sin que se le responda sobre estos.

Asimismo, señaló como inadmisible que la Administración de Justicia no responda a las situaciones de riesgo que ha estado viviendo, entregando un mensaje desacertado por parte del Estado.

En cuanto a las denuncias por lavado de activos, también contra los indiciados, en el memorial presentado ante la Fiscalía se afirma que ni la Unidad Nacional Anticorrupción ni la Unidad de Lavado de Activos y Extinción del Derecho de Dominio han tomado acciones sobre el caso.