Gustavo Petro: “le pido al fiscal que libere a nuestra juventud”

Gustavo Petro fue el ganador de las elecciones 2022 y es el nuevo presidente de Colombia por los próximos cuatro años, teniendo en cuenta que venció en las urnas a Rodolfo Hernández, sumando más de 11 millones de votos en esta segunda vuelta.

En sus primeras palabras como próximo mandatario del país, agradeció a los diferentes sectores y familiares, así como habló de la campaña de ‘paz’, ‘amor’, y ‘vida’ para este nuevo mandato de su carrera política.

También, por otro lado, dejó un pedido para el fiscal general Barbosa, en relación con las personas privadas de libertad por participación en supuesto vandalismo en las diferentes manifestaciones en el país.

Por otro lado, le pidió a la procuradora Margarita Cabello que restablezca a los alcaldes que fueron sancionados por supuesta participación política.

Victoria en elecciones

“Gracias a todos en este día que es histórico. Lo que estamos haciendo en este momento es hacer una historia nueva para Colombia y América Latina, para el mundo. Es una historia nueva porque indudablemente aquí lo que ha ocurrido con estos 11 millones de electores que nos trajeron a esta tarima y al Gobierno de Colombia, es un cambio. Lo que viene es un cambio de verdad, un cambio real. Nos comprometemos con la existencia de la vida misma, no vamos a traicionar a ese electorado, que ha llegado a la historia”, dijo.

“A partir de hoy, Colombia cambia. Es un cambio que nos conduce a algunos de los planteamientos que he hecho en estas plazas públicas, la política del amor. No es un cambio para vengarnos, no es un cambio para construir más odios, no es un cambio para profundizar el sectarismo en la sociedad colombiana. El cambio consiste en dejar los sectarismos atrás; las elecciones mostraron dos Colombias, cercanas en términos de votos, pero nosotros queremos que el país, en medio de su diversidad sea una Colombia”, agregó.

“Esto significa la bienvenida a la esperanza, la posibilidad de abrir futuros. El cambio significa abrir las oportunidades para todos los colombianos en la esperanza. El pacto significa que esto pueda llenar todos los rincones del territorio nacional. El cambio significa que llegó el Gobierno de la esperanza”, contó.

“Quiero agradecerle a las miles y miles de personas que, a lo largo y ancho del país, durante días y meses, fueron a seducir el voto. Que fueron a dialogar con nosotros. Que defendieron la rama de aquel que no creía todavía, de quienes pudieron establecer los puentes y ver cómo se construye la política del amor. Sin ustedes no hubiera sido posible”, añadió.

“Gracias a todo ese esfuerzo y esa enorme fuerza que viene de atrás, de generaciones que ya no están con nosotros, somos parte de una acumulado y una resistencia que ya tiene cinco signos. Que somos la sumatoria de la resistencia de Colombia y que hemos congregado ese pasado de luchas y rebeldías contra la injusticia. Contra un mundo que no debería ser. Cuánta gente que aquí no nos acompaña hoy (...) Cuánta gente que desapareció de los caminos de Colombia. Tantos jóvenes tratados como bandoleros simplemente por la esperanza y porque tenían amor”, argumentó.

Pedido a la Fiscalía y a la Procuraduría

“Le solicito al fiscal general de la Nación que libere a nuestra juventud. Que libere a los jóvenes. Le solicito a la procuradora general de la Nación que restituya en sus puestos a los alcaldes suspendidos. Ya no es el momento de los odios, este Gobierno que va a iniciar el 7 de agosto es un gobierno de la vida, es el gobierno que quiere construir Colombia como una potencia mundial de la vida. Si queremos sintetizar en tres frases en qué consiste yo diría que: paz, en justicia social y justicia ambiental”, manifestó.

Votantes de Rodolfo y oposición

“Los votantes de Rodolfo Hernández son bienvenidos, pueden dialogar con nosotros cuando quieran. Significa que no vamos a utilizar el poder en función de destruir al oponente. Significa que la oposición que tendremos, sea el que sea, todos juntos (...) Será siempre bienvenida en el Palacio de Nariño”, sumó.

“El cambio debe empezar a construirse a partir del diálogo vinculante. Que lo que se decida regionalmente para acabar los conflictos violentos, se vuelve norma y obligatorio; se cumple. Diálogos regionales que nos permitan mirar el conflicto en su historia. Sobre esta base, que podamos construir las reformas que necesita Colombia para poder convivir en paz. No es extraño que esos 11 millones de votos la mayoría sean de jóvenes”, dijo.

Parte de sus propuestas

“Que los jóvenes puedan tener una universidad, que los niños puedan tener una leche y pan, que la carne no sea un lujo. Que la familia pueda construirse más unida, fuerte y poderosa. Que la vida humana se pueda cumplir, que el gran acuerdo nacional sea para construir la paz”, añadió.

“Nosotros vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia. Debemos superar los nuevos esclavismos y premodernidad en Colombia. Esa democracia la vamos a construir apartir de permitir que exista un prularismo de conciencia e ideológico y económico, superar viejos feudalismos y poder tener una tierra de alimentos cultivados. Tener un espacio para comunidades indígenas”, sumó.

Diálogos con América Latina

“Se trata de establecer un diálogo con las Américas. Me han llamado casi todos los presidentes de América Latina. Creo que hoy sí podremos proponer con este triunfo un diálogo sin exclusiones de ningún pueblo. En toda la diversidad que es América”, afirmó

“Llegó el momento de sentarnos con el Gobierno de los Estados Unidos y hablar sobre lo que significa el hecho que en todo este continente, allá se emita gases efecto invernadero y aquí los absorbemos en nuestra selva amazónica. Si allá se emite, por qué no dialogar. Por qué no establecer otra manera de entendernos. Hay que ayudarnos. Le propongo a EE. UU. y a todos los gobiernos de América sentarnos a dialogar para acelerar la transición energética y la construcción de la economía descarbonizada. ¿Cómo un gobierno que pretende ser un gobierno de la vida no podría proponer una construcción de la economía de la vida? Propongo integrarnos más decididamente”, añadió.