Historia desconocida del derecho al voto de las mujeres colombianas llega al cine

Votaciones en Colombia. (Photo by Guillermo Legaria Schweizer/Getty Images) / Photo Guillermo Legaria/Getty Images

Patricia Castañeda, quien generalmente está frente a la cámara, hace su debut como directora al plasmar en la pantalla la fascinante historia de Esmeralda Arboleda, la primera senadora mujer que tuvo Colombia y quien, con éxito, lideró el movimiento que otorgo el derecho al voto de mujeres.

Senadora, embajadora, esposa, pero sobre todo madre, son algunas de las muchas palabras que describen a Esmeralda y que estarán representadas en la historia escrita y dirigida por Castañeda.

“Estimados señores”, fue la frase con la que Esmeralda inició su discurso final en la sesión donde se aprobó el voto en Colombia. Esta frase fue elegida título de la película en donde se mostrará la evolución de esta lucha por la igualdad.

Patricia se puso en la tarea de identificar aquellas mujeres de la historia reciente que fueran líderes “que no fueran las de la colonia, quería mujeres contemporáneas (…) y me encontré con Esmeralda, Josefina, Berta y un montón de mujeres que se habían enfrentado a ese patriarcado, a un país católico, conservador y se la habían jugado por obtener ese derecho”.

Este viaje, que inició con la creación del guion, llevó a Patricia a decidir qué debía dirigir la historia.

“Muchos me preguntaba si iba a actuar en la película y yo dije que no, yo no quiero estar ahí de esa manera, yo quiero contar esta historia, que música le voy a poner, los actores, es una cosa más allá, fascinante”, señaló.

¿Porque no se habla de esto? Es la pregunta que llevó a Patricia a investigar la vida de Esmeralda. Todo el mundo sabe que el voto se aprobó, pero nadie sabe cómo.

Este homenaje será grabado en Bogotá y servirá como herramienta para que la historia de una de las heroínas colombianas se conozca. Claudio Cataño y Elkin Díaz son algunos de los actores que veremos en pantalla llevando esta historia a la pantalla grande.