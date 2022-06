Así se contruyó el informe de la Comisión de la Verdad

Este martes 28 de junio la Comisión de la Verdad entregará su informe final sobre lo ocurrido en el marco del conflicto armado, es decir, desde 1958 hasta el 2016, periodo elegido por el pleno de los comisionados de la verdad, encabezado por su presidente Francisco de Roux.

De acuerdo con el órgano transicional, el total del informe de la Comisión fue construido en un proceso de escucha que alcanzó cerca de 30.000 personas quienes fueron entrevistadas o sus relatos conocidos (incluidas personas en el extranjero).

Según lo revelado por la Comisión, en el documento compuesto por 10 capítulos no se señalará directamente a personas (a menos que hayan sido condenadas), y su enfoque se centrará en los patrones que motivaron y se desarrollaron en el marco del conflicto. No servirá como insumo judicial ni representa una vinculación penal hacia alguien que no haya sido sentenciado previamente.

“El Informe esclareció patrones y algunos casos generales, más no situaciones particulares o específicas. Dentro del documento sólo hay algunos casos, presentados como anexos, que alimentan la narrativa explicativa, analítica y contextual” detalló la Comisión.

Luego de la presentación del informe, este mes comenzará un periodo de socialización del informe por los siguientes dos meses y a partir de allí un Comité de Seguimiento (que no será integrado por los comisionados pero sí elegido por ellos) que establecerá por los siguientes siete años con miras a monitorear las recomendaciones al Estado y a la nación; y que plasmará la Comisión en su informe. Sus nombres serán revelados este martes.

“Lo fundamental es lograr la conmoción de la mayor cantidad de la población. Todavía hay un sector de la sociedad que no termina de entender que la guerra tiene que ver con todos, y que su resolución sólo se podrá dar si existe la disposición de un conjunto muy amplio de la ciudadanía. La transformación no sólo corresponde a los gobiernos, sino que también está en manos de la sociedad civil” sentenció la Comisión en relación con el efecto que busca dejar en su legado.

Además, la difusión del informe final contará con los llamados “aliados”, es decir organizaciones sociales, academia, mesas de víctimas, comunidad internacional e instituciones del Estado. Incluso, el informe de la Comisión se encontrará en una plataforma digital, la cual estará disponible para todo público por los próximos 10 años y a discreción del Estado podrá ser ampliada un mayor periodo en el tiempo.

Finalmente, el órgano transicional reveló que las conclusiones de la Comisión, incluido su archivo, reposará en el Museo de Memoria de Colombia y la difusión del informe se llevará (además de digital con acceso público) con ejemplares físicos en escuelas, bibliotecas, universidades y otros espacios para fomentar su lectura y difusión.