‘Minions: The Rise of Gru’ rompe récord en taquilla, ¿cuánto recaudó?

La película de Universal Pictures, ‘Minions The Rise of Gru’ rompió récord en la taquilla de Estados Unidos durante el fin de semana festivo del 4 de julio.

La cinta animada logró recaudar un estimado de 125 millones de dólares a nivel nacional en 4 días, logrando superar el récord a mejor apertura que tuvo ’Transformers the dark side of the moon’ en el 2011 tras alcanzar 115 millones de dólares.

‘Minions: The Rise of Gru’ narra la historia del pequeño Gru quien crece siendo un gran admirador de un grupo de villanos llamado ‘Los salvajes seis’, y para demostrar que también puede ser malvado, idea un plan con la esperanza de formar parte del equipo. Para lograr su objetivo contará con la ayuda de sus fieles seguidores y amigos, los Minions.

El estreno de la película ha sido un gran impulso para la industria del entretenimiento, la cual sigue recuperándose de la contingencia por coronavirus.

‘Minions: The Rise of Gru’ estaba prevista para lanzarse en 2020, sin embargo, se retrasó debido a la pandemia. Mientras otras cintas familiares decidieron estrenarse en streaming, Universal guardó ‘Minions’ para que el público infantil la disfrutara desde las salas de cine.