C0D3RS CHAMPIONSHIP: la miniserie que busca impulsar la tecnología en Latinoamérica

Las pantallas de Latinoamérica se llenarán de tecnología, innovación, inteligencia artificial, nube, código y mucho talento regional. Eso gracias a que IBM, Ogilvy Argentina y la productora argentina de contenido StoryLab, anuncian el lanzamiento de C0D3RS CHAMPIONSHIP, la primera miniserie que busca inspirar, empoderar e impulsar el impacto de la tecnología por medio de la programación.

Esta producción mostrará el mundo de los desarrolladores y sus principales logros, con el fin de generar soluciones a diferentes problemáticas de la vida cotidiana gracias al uso de la tecnología del IBM.

C0D3RS CHAMPIONSHIP, contará con un total de 8 capítulos disponibles en la plataforma de Prime Video. Además, permitirá conocer algunas de las mentes brillantes latinoamericanas detrás de los códigos.

Se trata de hombres y mujeres de países como Colombia, Argentina, México, Perú, Chile, Brasil y Venezuela, donde pondrán a prueba sus conocimientos, mientras innovan con la tecnología de IBM para solucionar desafíos reales como en sectores de la banca, educación, agro, automotriz, entre otros.

El gerente General de IBM Technology para Latinoamérica, Tonny Martins, señaló que: “El mercado laboral continúa evolucionando a pasos agigantados y cada vez más requiere de talento y habilidades totalmente disruptivas para crear un nuevo mundo. Por eso, desde IBM seguimos cultivando nuevas fuentes de talento STEM en la región. Queremos inspirar a las personas para que creemos el futuro juntos, empezando desde hoy. Y en eso, todos tenemos un papel más que protagónico”.

¿El futuro laboral?

Según el Foro Económico Mundial, se estima que en 2022 surgirán cerca de 133 millones de nuevos empleos emergentes, debido a la división del trabajo entre personas, ordenadores y algoritmos. Aseguran que muchos de estos serán mejor pagados y menos repetitivos, sin embargo, las personas necesitarán un nuevo conjunto de competencias para realizarlos.

“Así como las historias se escriben con palabras, el futuro de la innovación se escribe con código. Esa es la razón por la que continuamos impulsando el talento latinoamericano para que, a través de la tecnología, puedan solucionar diferentes problemáticas de nuestra región. Desde IBM, estamos comprometidos con el desarrollo de estas nuevas habilidades e impulsamos diversos proyectos como la Maratón Behind The Code, Call for Code y hackáthones. Estamos convencidos de que la innovación se logra de la mano de grandes profesionales trabajando de manera abierta y colaborativa, y que seguiremos transformando el mundo con código”, puntualizó Martins.