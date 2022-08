Investigaciones contra Cámara de Comercio de Montería quedaron en nada: delegado

En diálogo con La W Radio, el actual delegado del Gobierno Nacional ante la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Montería, Jairo Díaz, cuestionó el hecho de que las investigaciones por presuntas irregularidades al interior de la Cámara de Comercio de la ciudad, se hayan quedado en el aire, pues nos prosperaron, pese a las pruebas que se habrían aportado ante los diferentes órganos de control.

“A pesar de que nosotros como representantes del Gobierno Nacional en su momento denunciamos y sustentamos las irregularidades que encontramos en la Cámara de Comercio de Montería, pues la realidad que podemos decir es que los entes de control al final no hicieron nada y no resultó nada de los compromisos que se habían adquirido para este tema de las Cámaras de Comercio. Se está hablando de dineros públicos que en su mayor parte manejan estas Cámaras de Comercio, ojalá este nuevo gobierno pueda tomar las medidas que en su momento no se pudieron tomar”, dijo el delegado.

Sobre las justificaciones que habrían entregado los entes de control para archivar estos procesos, el delegado puntualizó que “aquí hay un problema estructural en las Cámaras de Comercio porque la mayor parte de sus recursos provienen de dineros públicos, pero se rige por el Derecho Privado; bajo esa perspectiva cada Cámara de Comercio puede contratar según su criterio. Lo que quiere decir es que, si hay una investigación no rige por ley de contratación pública, no son servidores públicos y en este sentido la Fiscalía archivó la investigación porque considera que no hay violación de la ley de contratación pública. En ese mismo sentido Procuraduría y Contraloría”.

Recientemente, hubo una nueva elección de presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Montería, en la que se escogió a Mario Torres, bajo la supervisión de la Superintendencia de Sociedades el pasado 3 de agosto. Esto, luego de que se advirtiera que la elección de la abogada Sandra Sierra, en marzo del presente año, estaría viciada porque no se habría sometido a un proceso de selección objetiva.

“Hemos venido insistiendo en que la elección del presidente ejecutivo de una Cámara de Comercio debe obedecer a un proceso de selección objetivo, buscando el mejor candidato para los intereses cada región, en este caso para el departamento de Córdoba. Aunque se presentó una convocatoria, aparecieron dos versiones de manuales diferentes, algo que no es nada normal”, agregó el delegado de la Cámara de Comercio.

Contra la Cámara de Comercio de Montería se han presentado denuncias por supuestas irregularidades en contratación, por valores superiores a los 8.000 millones de pesos.

Desde esta entidad aún no se han conocido reacciones frente a los nuevos señalamientos de posibles conflictos de intereses, sobre todo con el recién elegido presidente ejecutivo de esta entidad quien sería concuñado de un directivo de la misma junta directiva de la Cámara de Comercio de Montería.