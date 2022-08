Cuñado de Adriana Pinzón aceptó su responsabilidad en el crimen de la psicóloga

Jonathan Torres Campos reconoció su responsabilidad en el crimen de su cuñada, la psicóloga Adriana Pinzón.

“Tengo arrepentimiento del acto que cometí (…). Me arrepiento mucho. En su momento haré lo posible para poder ayudar a la Fiscalía a esclarecer los hechos”, dijo el procesado al pedir perdón y agregó manifestó que teme por su vida.

“... En ese momento, no sé, me acaloré y perdí el control de mí mismo señor juez. Lo lamento mucho (...) No fue nada económico sino pasional”, explicó.

Torres dio a entender que había otras personas vinculadas en este caso, información que entregará a la Fiscalía.

La Procuraduría y la representante de víctimas se opusieron al preacuerdo que Torres firmó con la Fiscalía, señalando que la sentencia fijada no es coherente con el daño que se le causó tanto a Adriana como a su núcleo familiar.

“28 años son pocos frente a todo lo que hizo”, dijo la abogada de la familia.