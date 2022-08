Aida Merlano contó cómo fue su fuga durante el juicio contra su hija

Durante el juicio que se adelanta en contra de Aida Victoria Merlano y el odontólogo, Javier Cely Barajas, declaró la excongresista Aida Merlano Rebolledo.

La influencer y el médico son investigados por presuntamente haber tenido participación en los hechos que rodearon la fuga de la exfuncionaria, el 1 de octubre de 2019.

Merlano dijo que ella llevó los elementos de la fuga al consultorio y que ni el odontólogo ni su hija tuvieron que ver en los hechos.

“....yo llegué al centro odontológico, yo pensaba fugarme porque el grupo que organizó mi fuga me dijeron que debía tirarme del consultorio privado del doctor Mauricio Arango. Cuando fui al baño el dragoneante que estaba sentado conmigo en el consultorio me acompañó y entendí que por ahí no podía tirarme, pero cuando entré al baño él se sentó y fue allí que yo me despojé de todos los elementos que tenía conmigo entre esos era una faja de látex, una cuerda roja enredada en mi dorso desde la cadera hasta el brasier, una tula negra de plástico o cuerina deportiva...”, declaró Aida Merlano.

La excongresista aseguró que Cely no tenía conocimiento ni le prestó algún tipo de ayuda para realizar la fuga.

“El día de mi fuga, yo salí del centro penitenciario, ya desde un día antes yo estaba preparada físicamente con los elementos que iba a usar en mi fuga...en el primer descuido de mi familia y el odontólogo yo saqué un bolsito y lo tiré por la ventana...”, añadió.