Esta institución no tolerará el abuso policial ni la corrupción: director de Policía

El director de la Policía Nacional, mayor general Henry Armando Sanabria Cely, manifestó que ha tomado el mando para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz y también para hacer cumplir los deberes del Estado.

Indicó que lo único que pretende es que la seguridad humana impere en Colombia. Por otra parte, reiteró que no tolerará la corrupción dentro de la institución ni el abuso de la investidura pública.

“Esta dirección no tolerará la corrupción, no el abuso de la investidura pública, no al que ejerza cualquier tiempo de violencia injustificada, no cederá a quienes vulneren los derechos ni libertades en sí, tampoco dudaremos en respaldar la actuación legítima del policía, la cual se debe presumir por qué estamos para cumplir la constitución política”, indicó el director de la Policía en medio de su intervención.

El alto oficial indicó que en el marco de la Seguridad Humana se continuará impulsando el bienestar de los policías de la patria y de sus familias, con énfasis en la vida y la dignidad

Así mismo reiteró que se implementarán 3 líneas que enmarcarán el rumbo de la Policía Nacional: la prevención, la disuasión, y cuando estas se agoten, la acción contra el delito y el crimen.

Finalmente se desarrollará un trabajo estratégico por la convivencia en los territorios y la Seguridad Humana.