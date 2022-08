Corredores de carga en el país están en jaque por inseguridad y manifestaciones

En entrevista con La W, Ánderson Quiceno, presidente de la Asociación de Transportadores de Carga habló sobre los 4 corredores de carga que están en jaque por motivos de inseguridad y manifestaciones.

Según resaltó, “desafortunadamente no llevamos ni un mes del nuevo Gobierno y estamos afrontando una cantidad de bloqueos intermitentes en varias partes del país. Lo que tiene que ver con Buenaventura, Curumaní, Tolú y ayer entramos en intermitencia con bloqueos en la vía de Medellín - Chocó”.

De igual forma, Quiceno aseguró que ya se comunicó con el presidente Gustavo Petro y el Ejército para buscar soluciones, sin embargo, no ha obtenido respuesta. “Nosotros vemos que hay una desarticulación no solo dentro de las diferentes carteras que se tienen que encargar de esta situación, sino también con los gobernadores de cada una de las regiones. El transporte de carga es bastante sensible a estas situaciones”.

Asimismo, el presidente de la ATC indicó que por esta situación se han visto afectadas más de 4.000 operaciones, lo que representa alrededor de los 1.800 millones de pesos.

