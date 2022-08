La historia del soldado que dejó el Ejército ruso para contar la verdad de Ucrania

Seis meses después del inicio de la invasión en Ucrania, se conoció públicamente el nombre del primer soldado que dejó el Ejército de Rusia para contar la verdad sobre esta guerra. Huyó de Rusia y actualmente está en un lugar no revelado de Europa.

Se trata de Pavel Filatyev, un paracaidista ruso que sirvió en el 56º Regimiento del Ejército ruso. Decidió escribir un diario de más de 100 páginas donde relata las acciones de los soldados, la mayoría desorientados, en esta invasión que el Kremlin continúa justificando.

A pesar de haber estado durante un mes en la invasión, resultó herido, fue evacuado de Rusia y declaró su oposición a la guerra.

¿Por qué decidió salir del Ejército?

En diálogo con La W, Pavel Filatyev contó que no desertó, sino que solo dejó el Ejército al ver la dimensión de la guerra. “No he desertado, decidí irme y no estar más en el Ejército ruso para decir la verdad de lo que pasa en Ucrania, se que puede llevarme 15 años de cárcel, pero quería hacerlo”, aseguró.

Aunque no relató detalles sobre las vivencias de los soldados, indicó que se trata de una “guerra sin sentido”.

“Lo que he visto en la guerra es un conflicto tanto de Ucrania como de Rusia, he visto muerte de personas normales y mucha destrucción. No puedo contar lo más terrible, pero lo más extraño es que es una guerra sin sentido. Tras la evacuación de un hospital me di cuenta de lo que estaba pasando, pero no estábamos informados de esto”, relató Pavel Filatyev.

Tras dejar el Ejército ruso, contó desde su experiencia qué puede pasar en este conflicto. “No creo que Ucrania pueda ganar esta guerra, no es que sea superior el Ejército ruso, pero sí es más grande. Lo más extraño de este conflicto es que la guerra está enfocada en civiles y la destrucción, es lo más complicado”, dijo.

En el encabezado, escuche la entrevista completa con Pavel Filatyev, paracaidista ruso que sirvió en el 56º Regimiento del Ejército ruso.