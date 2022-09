Petro tras atentado en Huila: es muy probable que las disidencias sean responsables

Este sábado, el presidente Gustavo Petro se dirigió al país entregando un balance de lo ocurrido en zona rural del Huila, en donde siete uniformados de la Policía Nacional murieron tras un ataque, al parecer, por las disidencias de las Farc.

Según el primer mandatario, las disidencias de las Farc habrían sido los responsables de detonar un artefacto explosivo y asesinar a sangre fría a los siete uniformados.

“Desde ayer hemos realizado varias reuniones aquí mismo (departamento del Huila) tratando de aprender de los errores que se han cometido y las circunstancias que vive el país”, dijo para iniciar.

En esa misma línea, Petro señaló que con este atentado se deja al descubierto el incumplimiento a los acuerdos de paz por parte del Gobierno. “No lograr que esa región pueda prosperar como cualquier otra y allí es cuando aparece el primer hecho de violencia el día de ayer. Indudablemente pretenden expandir el conflicto armado hacia ese tipo de territorios que fueron cuna de las Farc hace décadas, pero que hoy se encuentran en paz”.

Por otra parte, ante la muerte de algunos auxiliares de Policía en este atentado, el presidente dio la orden al director de la Policía Nacional de alejar a los jóvenes de estas zonas de alto riesgo.

“No puede haber más auxiliares de Policía en las zonas de que denominados de conflicto. Hay que cuidar esas primeras juventudes. Esos muchachos no pueden estar en sitios de alto riesgo, donde se necesitan más capacidad y más años de experiencia. Que ojalá no mueran más muchachos de 18 y 19 años”, puntualizó.

En cuanto a los responsables de este lamentable hecho, el primer mandatario aseguró que aunque la autoría de lo sucedido tendrá su propia investigación, es “altísimamente probable que integrantes de las disidencias de las Farc hayan sido los responsables del atentado”.

“Se habla de ‘Dagoberto Ramos’, en el Cauca, o de ‘Ismael Ruiz’, que es el nombre que le dan a una organización. Es un 90% probable, la investigación continúa”, dijo.

Finalmente, concluyó diciendo que, “le recomiendo a la Policía estrechar lazos con la comunidad. Los lazos son un escudo y hay que entender bien eso. Es la alianza con la comunidad lo que protege”.