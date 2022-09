Tengo cáncer de seno en etapa tres: Ana Vargas, periodista de La W

Ana Vargas, periodista y miembro de la mesa de trabajo de La W, reveló que tiene cáncer de seno en etapa tres.

Fue a través de un video en las redes sociales de W Radio que la periodista contó los momentos que ha vivido desde que recibió su diagnóstico.

“Estoy haciendo este video porque siento que es mi responsabilidad, porque siento que si he compartido las cosas buenas que me pasan en la vida, pues tengo que compartir esta que, de repente, no es tan buena”, dijo.

“Yo creo que cuando a uno lo diagnostican con cáncer pues cuesta, yo todavía me veo en el espejo y a veces yo no entiendo cómo es posible que tenga cáncer, incluso, ahora que tengo cambio de look, todavía a veces me veo en el espejo y digo no lo puedo creer, pero fue lo que me tocó”, explicó.

Agregó que ha vivido momentos duros desde su diagnóstico por los cambios que ha tenido en su vida y los temores que tiene al respecto. “Ha sido duro porque es como si la vida te cambiara, es como si se te pusiera en pausa y de repente ahora tu mayor prioridad es tratar de salvar tu vida”.

“Para mí es especialmente duro porque yo tengo una hija y obviamente me da miedo que algo me pudiera pasar y que yo no pudiera estar en la vida de ella”, afirmó.

Ana reveló que ya está en tratamiento, dos rondas de quimioterapia, a la cuales su cuerpo ha reaccionado bien.

“Mi doctora está contenta, yo estoy contenta y tengo toda la expectativa y toda la esperanza que voy a salir bien y que voy a superar esta prueba que me ha dado la vida”, dijo.

Finalmente envió un mensaje a todas las mujeres a que conozcan su cuerpo y se hagan el autoexamen.

“Quisiera que, con este video, si usted está en su casa, esta noche, usted se toque, se toque bien, manoséese, porque si yo lo hubiese hecho, si yo le hubiese parado bolas a mi cuerpo hace un año, seguramente el tratamiento no sería tan drámático y tan duro como lo es hoy en día”, agregó.

“Así que si usted me quiere hacer feliz a mí, por favor, esta noche, tóquese”, finalizó.