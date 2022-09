Villavicencio, más de tres días sin agua

Habitantes de Villavicencio, capital del departamento del Meta, denuncian que desde hace tres meses no cuentan con agua en varios puntos de la ciudad. Incluso, aseguran que, en muchos casos, son carrotanques los que abastecen el servicio.

Carolina Melo, Yeini Blanco y Eduardo Alzate, habitantes de Villavicencio, estuvieron en Sigue La W para hablar sobre el problema de suministro de agua y cómo han hecho para solucionarlo provisionalmente.

“Vivo en el sector de Torres de San Juan. El agua solo la surten en algunas horas en específico, lo mismo pasa en mi trabajo. Sabemos que la ola invernal ha tenido grandes afectaciones en el Acueducto, pero ya estamos cansados”, dijo Melo.

Por su parte, Blanco aseguró: “el problema ha sido constante en Villavicencio, viene desde hace varios meses. Resido en el barrio La Esperanza, sexta etapa y es muy difícil abastecerse de agua”, señaló.

Además, Alzate mencionó que los colegios en la región y los barrios en el sector de Camino Ganadero también se han visto afectados: “el problema es que tiene 23 barrios con aproximadamente 40.000 habitantes (…). Los rectores no toman la decisión de no ir a clase y sufren los niños. Hoy había protestas porque no hay celadores ni personas del aseo, todo eso complica más la situación (…). Los jóvenes tienen problemas para lavarse las manos, ir al baño”.

Asimismo, Jorge Andrés Arango Campos, director Ejecutivo de Fenalco Villavicencio, expresó que el sector del comercio también se ha visto damnificado, resaltando que el problema del agua en la capital del Meta lleva varios años.

“El comercio está muy afectado. Es algo que no es de ahora, es un tema de toda la vida, además ya llevamos más de 80 días con estos cortes de agua. El departamento y la ciudad necesita una solución a largo plazo para funcionar de una manera correcta”, indicó.

De esta manera, Arango mostró en vivo para Sigue La W algunos de los carrotanques cargados con agua que son la solución temporal del problema del suministro de agua.

“Todo el comercio trata de buscar esos suministros. El acueducto es el que ha estado brindando este servicio, aunque lo ideal es tener el con sumo de agua”, dijo.

De igual forma Ricardo Gómez, concejal Villavicencio, pasó por los micrófonos de Sigue La W para denunciar que no sabe qué se hicieron los 16.000 millones de pesos que se tenían presupuestados para buscar una fuente alterna para la prestación del servicio.

“Este alcalde (Felipe Harman) a inicio de su gobierno tuvo 16.000 millones de pesos para hacer la obra de la fuente alterna María la Alta. De manera que se tuvieron los recursos de Ecopetrol y el Ministerio de Vivienda. Después de dos años no fueron capaces de hacer la obra. No se le puede decir que es un elefante blanco porque ni siquiera permitieron girar los recursos”, mencionó.

“Yo solicité por derecho de petición que se nos informaran cuáles fueron las obras civiles que hicieron para proteger la bocatoma del acueducto actual. La respuesta es que hicieron cero (0). Lo que evidenciamos aquí es una negligencia absoluta por parte del alcalde y sus cuatro gerentes a lo largo de estos dos años y medio”, agregó.

Bocatoma quebrada Honda en Villavicencio. Foto: Suministrada

¿Qué obras se podrían haber hecho en corto tiempo?

“Al inicio del gobierno de Hartman se contrató un estudio del cual estamos haciendo la petición de quien es hoy día el viceministro de Medioambiente. Lo que no entendemos es por qué en dos años y medio no conocemos una intervención de aguas arriba de la bocatoma”, afirmó Gómez.

Ante estas denuncias, David Riaño, gerente del Acueducto de Villavicencio, atendió a Sigue La W y explicó por qué no se han iniciado las obras para solucionar el problema de suministro de agua en la ciudad.

“Desde las fuertes lluvias que ocurrieron en pasados meses, aproximadamente un millón de metros cúbicos cayeron en la bocatoma. Esta ola invernal posee esfuerzos, seguimos trabajando. Esta abastece al 70 % del casco urbano de la ciudad”, mencionó.

Sobre las obras y planes que hicieron para contener una situación así, aseguró: “las actividades que tiene la empresa son obras de intervención sobre la línea de aducción, esto comprende el redireccionamiento del río Guatiquía y la quebrada La Onda”.

Ante la denuncia del concejal Ricardo Gómez sobre los 16.000 millones de pesos, Riaño aseveró que en la actualidad se está haciendo un rediseño de los antiguos estudios.

“Este es un proyecto en donde se buscaba era tener una fuente alterna. Los antecesores (en el cargo) evidenciaron que carecían esos estudios de falencias de diseño. Sin duda suben los costos para, esperamos hacerlo en menor tiempo posible”, sostuvo.

Finalmente, el gerente del Acueducto de Villavicencio explicó el plan de contingencia que tiene la empresa para ‘garantizar’ el servicio de agua en la ciudad.

“Aproximadamente son 1.100 litros de dos estaciones de Bomberos, la bocatoma Quebrada La Honda nos da 1.600 litros, la diferencia son 400 litros aproximadamente”, concluyó.