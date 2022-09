Cosas que no cuentan sobre el cáncer, todos los detalles en el blog de Pilar Cuellar

Pilar Cuellar, mujer que estudió ciencias políticas, pero que también es una amante de la educación, pasó por los micrófonos de Contrarreloj de W Radio para hablar sobre su blog ‘Lo que no te cuentan sobre la quimioterapia y otras cositas sobre el cáncer’.

“Todavía no creo que el blog tenga tantas entradas. Yo entro, reviso y, como soy profesora, miro la ortografía (…). Esto me abruma un poco porque mi intención era dejar plasmado en algún lugar muchas de las cosas que estaba viviendo con lo del cáncer, no sé cómo trascendió”, contó.

Además, contó cuál fue el proceso para crear este blog y cómo este le ha ayudado como una especie de ejercicio terapéutico.

“Mi vida es como la de una ardilla, desde que abro los ojos corro, corro y corro. Ahora estoy en incapacidad por una operación que me hicieron, entonces pienso mucho y mi cabeza empieza a funcionar mal. Me ocupé en cosas que a mí me gustan”, dijo.

“Siempre había pensado que tenía que escribir. Ahora que tengo el tiempo dije ‘voy a hacerlo’. Esto me ocupa la cabeza y es un ejercicio terapéutico”, agregó.

De la misma manera, explicó cómo lidia con la condescendencia de las personas, resaltando que es de las cosas más difícil de padecer cáncer.

“Una de las cosas más complejas del cáncer ha sido contar que lo sufro, eso fue terrible. Veo el dolor en las personas, me halaga, pero duele muchísimo. Todas estas personas que lo miran a uno en la calle como diciendo ‘qué pecado’ me inspiran ternura”, indicó.