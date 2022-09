Empresa podría meter en problemas al Junior de Barranquilla por blanquear dineros

La Fiscalía adelanta un allanamiento dentro de una investigación por la presunta actividad de lavado de activos y contrabando a los Almacenes Tierra Santa, compañía que patrocinó al Junior de Barranquilla entre el 2017 y 2019.

Sobre cuánto dinero le inyectaron al equipo, se desconoce la cifra porque, según conoció Sigue La W, no reposa en los estados financieros.

Cabe resaltar que no se sabe si los dirigentes del Junior de Barranquilla sabían de esas irregularidades del patrocinador.

A propósito, Camilo Burbano, abogado penalista y exdirector del SPOA Fiscalía, pasó por los micrófonos de Sigue La W para hablar de cómo podría afectar al equipo ‘tiburón’ que se comprobara que los Almacenes Tierra Santa cometieron acciones ilícitas.

“Cuando hay dineros ilícitos involucrados en una empresa hay dos consecuencias: una penal y el tema de la extinción de dominio”, mencionó.

¿Qué tiene que hacer el Junior?

“Lo que se tiene que determinar son dos cosas: en derecho no toda la buena fe lo exime a uno de una responsabilidad ante la Fiscalía y los jueces. ¿Qué quiere decir eso? El junior tiene que demostrar, obviamente si se demuestra que hay una procedencia ilegal en los dineros del patrocino, que ellos tomaron todas las medidas que les exigía la legislación para verificar que esa plata no era ilícita”, dijo.

“La Fiscalía tiene todo el derecho de preguntarle al Junior si tomaron todas las medidas necesarias para demostrar que no existían indicios de ilegalidad. No es simplemente decir que no sabían, sino que actuaron diligentemente”, destacó.

¿Cuándo prescriben los delitos y cómo afectarían al Junior?

“La regla básica es que uno puede investigar hasta el máximo de la pena que tenga dicho delito. El riesgo del Junior penalmente no es alto, pero sí el de extinción de dominio y ese no tiene término de prescripción. La Fiscalía puede investigar cuando quiera”

¿Qué pasa si más adelante la empresa aparece en la Lista Clinton?

“Sí puede afectar. Que una compañía asociada termine en la Lista Clinton es uno de los riesgos reputacionales y económicos más grandes que tienen las empresas”.