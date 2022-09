Avalancha dejó cerca de 300 familias damnificadas en Puerto Escondido, Córdoba

A 300 asciende el número preliminar de las familias que lo perdieron todo tras una avalancha registrada en el municipio de Puerto Escondido, Córdoba, el pasado 16 de septiembre, luego de un aguacero que duró 2 horas.

Las labores para establecer el número de afectados aún no terminan debido a las dificultades que se han presentado en el terreno, pues aún habrían barrios con el barro hasta la rodilla, según la descripción de los damnificados.

La alcaldesa de Puerto Escondido, Heidy Torres, manifestó que esta emergencia desborda la capacidad de atención del municipio que es de sexta categoría. Es decir, de limitados recursos, por lo que solicitan ayuda del Gobierno Nacional y las autoridades departamentales competentes.

“Al parecer, esta avalancha viene por la cuneta que se encuentra detrás del barrio Ciudad Futuro, de las lomas grandes que lo rodean, no esperábamos eso tan feo. Afortunadamente, no hay pérdidas humanas, pero la situación en la que han quedado los habitantes ha sido crítica, barro hasta la rodilla; todas sus pertenencias desde colchonetas, la neverita, televisores y otros se han perdido”, precisó la mandataria municipal.

“300 familias entre tres y cuatro barrios, aún no hemos terminado el censo. El señor gobernador Orlando Benítez a través de la Oficina de Gestión de Riesgo nos está colaborando, aún no llegan las ayudas, pero tenemos la tranquilidad que van a llegar. Con recursos propios hemos socorrido a la comunidad, no en su totalidad, pero sí la mayoría”, agregó la alcaldesa Heidy Torres.

La zona urbana de Puerto Escondido fue la más afectada, principalmente en los barrios como Ciudad Futuro, Villa Juani, Simón Bolívar y otros.

Cabe recordar que Córdoba sigue en máxima alerta por la intensa temporada de lluvias que podría extenderse hasta diciembre del año 2022. Hasta el momento, las fuertes precipitaciones dejan más de 47.000 damnificados en el departamento.