De enero a marzo de 2022 eliminaron 1’800.000 videos en Colombia: Tik Tok A. Latina

Tik Tok se ha convertido en una de las plataformas más populares del mundo, sin embargo, muchos usuarios desconocen parte de las políticas públicas de esta aplicación. Edgar Rodríguez, director de asuntos públicos de Tik Tok para Latinoamérica y Laura Reina, gerente de asuntos públicos para la plataforma, explicaron en Contrarreloj cómo funcionan estas normas y cómo ayudan a su comunidad.

De acuerdo con los expertos, “parte de la responsabilidad que tenemos las empresas de tecnología y en general, es tener claro cuáles son los retos que tiene la sociedad. En Tik Tok lo hacemos con organizaciones y con nuestra comunidad para hacerla cada vez mejor”.

Además, explicó que Tik Tok no es una red social, sino una plataforma de contenido cuyo objetivo es conectar a personas con contenido e inspirarlos a ser creativos.

Seguridad

En cuanto a los temas de seguridad, aseguraron que se trabaja desde un margen global, local e individual, “porque es un espacio en la que cada persona muestra lo que lo hace único, pero tiene que ser en un espacio seguro. Esto lo logramos a través de normas básicas que es el código de conducta que todas las personas que hacen parte de esta comunidad deben respetar; qué se puede hacer y qué no”.

De igual forma, señalan que la plataforma es para personas mayores de 13 años, por lo que constantemente eliminan las cuentas de personas menores a esta edad.

¿Cuántos videos eliminan?

Rodríguez y Reina mencionaron que de enero a marzo de 2022 eliminaron 1′800.000 videos en Colombia debido al tipo de contenido, pues violan las normas de la plataforma.

Algoritmo

“Este depende de los intereses, a quién sigue, a qué se le da like y también a lo que se selecciona como no me gusta, todo eso va marcando la experiencia en la plataforma”, explicaron.

Privacidad

Los directores de políticas públicas de la plataforma contaron en Contrarreloj que las normas de la comunidad prohíben todo tipo de acoso, “incluso tenemos una guía de seguridad, hay una guía sobre como prevenir el acoso. Además, en Tik Tok se pueden moderar los comentarios e incluso las palabras y se puede ir personalizando la experiencia”.

Escuche la entrevista completa: