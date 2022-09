Mal estado de las vías afecta los comerciantes de Salamina, Magdalena

Los campesinos que se ubican en el municipio de Salamina, lanzan un SOS porque no pueden movilizar sus productos hacia otras poblaciones, debido a las lluvias que se han presentado en esta zona del país.

El mal estado de las vías, afecta a la población en general sin que las autoridades tomen cartas en el asunto, de manera definitiva, la población asegura que los trabajos realizados en la zona afectada cuando llueven no son suficientes, por lo que las pérdidas en sus cultivos y demás productos son cada vez mayores, Benjamín Santos, ganadero afirma que el mal estado de las vías es lo que más los afecta.

“El problema viene de años atrás, INVÍAS invirtió 1200 millones, no hubo una inversión completa, de ser así no estuviera en ese estado, el problema de la erosión del río tampoco ha sido atendido favorablemente, se han gastado los dineros y los resultados no han sido los esperados”, manifestó el empresario.

Por otro lado, aseguró que es necesario que las autoridades, vean esta situación como un problema regional que afecta no solo al Magdalena, sino al departamento del Atlántico.

Ante esta situación, los conductores y comerciantes cada vez que llueve hacen un llamado al gobierno nacional, para que pose su mirada en esta arteria vial, la cual cada día que pasa se deteriora aún más, perjudicando el desarrollo de esta zona del país.