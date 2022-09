Contraloría denuncia que en C4 de Bogotá no funcionan cámaras por falta de energía

Bogotá

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, entregó un paquete de herramientas tecnológicas con alarmas y cámaras a dos redes de cuidado de las localidades Antonio Nariño y Kennedy, evaluados en $5.000 millones de pesos.

En una visita de la Contraloría de Bogotá al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de la ciudad (C4), se logró constatar que varias de las cámaras no están activas.

El concejal de Bogotá por la bancada del Centro Democrático, Jorge Colmenares, aseguró que la problemática del funcionamiento de las cámaras en los Frentes de Seguridad no es reciente.

“Desde que inicié mi periodo como concejal de Bogotá denuncié cómo de 5.000 mil cámaras que tiene el Distrito alrededor de 600 no funcionan. En puntos que son totalmente estratégicos y claves para batallar en contra de la inseguridad que acecha la capital, pero esta administración no ha atendido a las denuncias reiterativas que he dado, que sirven para mejorar la seguridad, pero que ellos hacen caso omiso a su arreglo y entonces acá los afectados son los ciudadanos”, comentó.

“Mientras estas cámaras no empiecen a funcionar o no se arreglen, o no se cambien, no vamos a tener soluciones en materia de seguridad”, agregó.

Las razones por las cuales no están en funcionamiento son lo grapados solicitados por el IDU para la ejecución de varias obras; y el robo de cables de Enel Codensa.