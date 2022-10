Exgobernador Carlos Amaya tendría las mayorías para elegir rector de la Uptc

El exrector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc), Olmedo Vargas, afirmó que Enrique Vera y Manuel Restrepo, que hacen parte de la dirección actual del alma mater, son los responsables de la crisis financiera, administrativa, investigativa y académica, serían los candidatos a rector del exgobernador Carlos Andrés Amaya.

Vargas afirmó que el sistema de designación del rector de la Uptc es "una burla porque se entrega toda la potestad de hacerlo al consejo superior ya que la politiquería está ahí".

Hizo un llamado al Consejo Superior e incluso al exgobernador de Boyacá, Carlos Amaya, a recuperar la Uptc.

"Le pido el favor al exgobernador Carlos Amaya, que en su momento lo hizo bien, que no apoye los candidatos que hoy están en la dirección universitaria porque ellos son culpables de la crisis profunda que hoy tiene la universidad, en particular Vera y Restrepo", dijo Vargas.

Agrega: "Moral y éticamente están impedidos (Manuel Restrepo y Enrique Vera) para ser rectores, insisto al doctor Amaya que nos ayude a que el consejo superior establezca la elección dirección directa de rector; hay que quitarle al Consejo Superior para quitar la politiquería", dijo.

Según Olmedo Vargas: “Enrique Vera hace parte de una rosca que se enquistó en la dirección universitaria”.

Insiste: “El exgobernador Carlos Andrés Amaya maneja las mayorías en el Consejo Superior, es decir al gobernador, el representante de los empresarios, estudiante, dos votos del Gobierno anterior, el representante académico. Tiene seis de nueve votos, no hay nada que hacer”.

Asegura que la corrupción en la Uptc es alta. "Al estudiante que es representante estudiantil ante el consejo superior le dieron 11 OPS, y si ese es el precio para votar por Enrique Vera, pues Dios mío", dijo.

Vargas fue rector hace 20 años y asegura que la institución ha retrocedido, pues en su época era la cuarta mejor del país, y ahora está en el puesto 25 de todas las universidades del territorio nacional.

"La politiquería se tomó la Uptc, yo no niego como director de una entidad de empresa pública como la universidad no le ayude a los políticos, pero no se les deja meter las manos, creo que cuando dejaron meter las manos a los políticos, la universidad se pervirtió y hoy la crisis que afronta es parte de ese proceso, y eso es muy grave", dijo.

Así mismo, Vargas dice que el resultado de la politiquería, es que la Uptc esté en una crisis administrativa que no tiene horizonte porque en menos de cinco años se han hecho reformas a la planta de personal.

"Otro problema es que todo eso se llenó de supernumerarios que no hacen nada y les pagan, eso hace parte de la crisis financiera. Se dice, no tengo la estadística, que hay 500 OPS", denunció.

Con respecto a la contratación de docentes ocasionales, dice Vargas, "no los están poniendo a dictar clases, los mandan a las oficinas".

Calificó como "desorden brutal" la administración del actual rector Óscar Ramírez e insistió que se está profundizando la crisis administrativa, financiera, investigativa y académica.

Sobre el paro de los docentes ocasionales que tiene afectados a más de 6000 estudiantes de las sedes de Sogamoso y Chiquinquirá, Olmedo Vargas, dijo que decanos, consejos académico y el equipo de vicerrectores tienen la culpa porque no han podido solucionarlo.