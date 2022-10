Ayuda piden los alcaldes del occidente de Boyacá por grave situación de las vías

Durante una sesión plenaria de la Asamblea de Boyacá, los alcaldes de los municipios de Buenavista, Muzo, La Victoria, Quípama, Coper y Maripí narraron las dificultades que se están registrando en el occidente de Boyacá con las vías y puentes por causa del invierno.

Los mandatarios locales aseguran que las dos vías más afectadas que requiere la intervención del Gobierno departamental son: Ramal de Pauna - Curubito - Santa Elena - Maripi - Muzo - Quípama - La Victoria y la segunda es la Transversal la Esmeralda que comprende los municipios de Buenavista - Coper - Muzo - Quípama - La Victoria que llega a la otra vía en el puente La Vega - El Tigre.

También, según los alcaldes, hay problemas en la vía que comunica a Maripí con San Pablo de Borbur pasando por los centros poblados de Zulia y Santa Rosa que es el sector minero de las Esmeralda.

- La quebrada La Locha, un dolor de cabeza para Maripí

El puente sobre la quebrada La Locha, se volvió a caer por las fuertes lluvias que está llevando a la desesperación de los habitantes y de la misma alcaldesa de Maripi, Imer Murcia, al narrar entre lágrimas que se han perdido vidas humanas en ese lugar.

"Ese sitio esta ubicado muy cerca al perímetro urbano, y nosotros todo el tiempo estamos escuchando voces de auxilio. Las personas necesitan pasar y lo hacen entre las aguas de la quebrada; se requiere un puente peatonal o vehicular", insiste Murcia.

La mandataria municipal, pidió a la Asamblea que no deje por fuera de las vigencias futuras o del presupuesto 2023 ese puente sobre la quebrada La Locha.

- Más recursos para las vías

El alcalde de Muzo, Neicer Susa, insiste que se requieren más recursos y atención en las vías del occidente de Boyacá, que a su juicio, es una provincia abandonada e insiste que hay una deuda histórica.

"Agradecemos algunas intervenciones por parte de la Gobernación de Boyacá, pero requerimos mayor atención en el puente de La Vega - El Tigre", dijo.

- La crisis de las vías del occidente más fuerte que el Covid-19

Por su parte, Aurora Nieto, alcaldesa de Coper, narra que la crisis de las vías y el invierno han sido peor que la pandemia del coronavirus para el occidente de Boyacá.

Le puede interesar: Día sin carro y sin moto en Tunja

"Ha sido una lucha inminente junto a las comunidades, no ha sido fácil. Mi municipio no cuenta con un banco de maquinaria pertinente para atender esta ola invernal que me afectado todas las veredas de Coper", narra.

Según Nieto hay dificultades en su municipio para la comunidad estudiantil, pues el mal estado de las vías impide el traslado en las rutas escolares.

"Se están haciendo los trabajos e informes con la Unidad de Gestión del Riesgo Departamental con la Gobernación de Boyacá, pero no es suficiente necesitamos obras de arte porque tenemos muchos puentes colapsados, alcantarillas se las llevó las fuertes lluvias. Que nos de una manita los gobiernos departamental y nacional", explicó.

- Ni una palada de arena

El alcalde de Buenavista, Antonio Castillo, aseguró que desde hace 20 años no reciben de la Gobernación de Boyacá en una palada de arena para la vía Simijaca - Buenavista - Caldas.

También asegura que en su municipio las viviendas de los campesinos sufrieron afectaciones por el invierno.

El diputado Armando Quiñonez dice que se requiere mayor atención de la Gobernación de Boyacá y del Gobierno Nacional y por eso convocó y propuso la problemática en la Asamblea de Boyacá.

"Invitamos a los alcaldes de los municipios para hacer un análisis, buscar recursos y darle una solución definitiva a ese problema de las vías", dijo Quiñónez.

- La Gobernación de Boyacá dice que sí está interviniendo, pero se requiere más apoyo

El secretario de Infraestructura, John Piña, respondió que si están interviniendo los puntos críticos con ayuda de los alcaldes de la provincia del occidente.

"Se ha venido adelantado una inversión por parte de la Gobernación de Boyacá con maquinaria que en este momento atiende esas vías, pero así mismo con algunas obras que se están adelantado sobre unos puentes afectados por quebradas", explicó Piña.

Reconoció que hay más puntos crítico que se deben intervenir y para ello se están buscando más recursos para atenderlos. "Estamos atendiendo no solo en la provincia del occidente sino en otras zonas del departamento afectados por el invierno. Necesitamos aumentar otro kid de maquinaria y estamos buscando más recursos".

Insistió que se debe trabajar en equipo con los alcaldes de la provincia del occidente de Boyacá con la maquinaria que ellos tienen. "Tenemos que salir adelante ante las dificultades".

Aunque se han invertido más de $1.230 millones para el puente sobre la quebrada La Locha, se requieren $3.000 millones más para construirlo en su totalidad. "Es un puente metálico y tendremos que buscar los recursos".

Así mismo, el secretario Piña informó que con unas inversión de $1.050 millones se han intervenido cinco puentes ubicados en los municipios de Coper, Muzo y Maripí.