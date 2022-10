¡Ojo! Conductores denuncian ser estafados en el pago del SOAT

Hemos recibido quejas de conductores que dicen que está siendo muy difícil conseguir el seguro obligatorio (SOAT). Es una realidad, este seguro está escaso pues a muchas aseguradoras ya no les resulta atractivo venderlo.

Por esta razón ha aumentado la venta del SOAT a través de plataformas digitales, lo que ha generado una gran cantidad de estafas a los usuarios.

Marie Vanegas buscó por una semana dónde comprar el SOAT y solo lo consiguió virtualmente. Lo compró en una página que decía ser de Sura, pero no era la oficial.

“Nos mandaron el número de cuenta y ellos nos dijeron que eran aliados de Sura y nos mandaron hasta un certificado de Cámara y Comercio. Nos dijeron que se activaba en 30 minutos, volvimos a escribir al WhatsApp y nos dijeron que tenían un error entonces a partir de las 12:00 p. m., pero no aparecía. Nos enviaron un supuesto SOAT y eso nos dio tranquilidad y nos dijeron que en el Runt se habilitaba hasta las 12 de la noche, pero nunca apareció”, aseguró.

Después de eso dejaron de responderle los mensajes por WhatsApp.

Por su parte, a Franco Marco se le venció el Soat el 31 de agosto de este año y lo compró a través de la página de Soatvirtual.co, a un precio de 500.800 pesos, un poco más económico que en las aseguradoras.

“No vi inconveniente con la empresa. Entré a mirar a Cámara y Comercio y seguí con el trámite. Me dieron los números de cuenta, hice la transferencia y al cabo de unos minutos me enviaron supuestamente el SOAT”, afirmó, pero este no era real y no fue cargado en el RUNT.

Maryury Muñoz vivió la misma situación. “Tuve que comprar un nuevo Soat. Puse la denuncia ante la Fiscalía, pero la persona sigue estafando”, advirtió.

La W buscó a cada una de las empresas y ninguna nos respondió.

Siga estas recomiendas para no caer:

Esta problemática fue denunciada en los últimos días por Fasecolda, que informó que bajo su nombre delincuentes están ofreciendo este seguro obligatorio. En los últimos seis meses, el sector ha tenido conocimiento de más de 300 casos de estafa bajo esta modalidad.

Para evitar ser víctima de fraude, siga estas recomendaciones:

1. Desconfíe de ofertas de pólizas de SOAT con descuentos altos.

2. No comparta documentos o datos personales a través de redes sociales o servicios de mensajería instantánea.

3. No adquiera pólizas cuando le soliciten consignar a cuentas de personas naturales.

4. Verifique con la compañía de seguros, a través de un intermediario autorizado por la aseguradora para expedir las pólizas de SOAT.

5. Consulte la idoneidad de los intermediarios de seguros (personas naturales y/o jurídicas) para comercializar seguros a través del Sistema Único de Consulta de Intermediarios de Seguros.

Este año se han expedido 6.523.000 pólizas de SOAT a septiembre, según cifras de este gremio.

Escuche la entrevista aquí: