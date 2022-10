Desalojo en Av. del Río en Pereira: comunidad pide que se les compren sus viviendas

Con una orden de desalojo para 23 familias llegaron las autoridades al barrio Risaralda en Pereira, indicando que es una zona de riesgo que debe ser evacuada, pues a unas cuadras se registró la emergencia hace unos meses por un deslizamiento de tierra.

Las autoridades se habían comprometido con los habitantes a realizar la compra de sus viviendas para posteriormente realizar el desalojo, pero hasta el momento, según indicó Linda Muñoz, líder de la comunidad, no han recibido propuestas de compra por lo que no saldrán de sus viviendas hasta que se realicen los procesos prometidos.

"Si hacen la compra del predio, no que digan cuánto vale y que luego nos pasan el dinero, no. Que hagan la compra del predio y de esta manera la comunidad está dispuesta a salir de sus casas para que las entidades puedan ingresar a hacer lo correspondiente. Nosotros no nos vamos a salir de nuestras casas si no hacen la compra del predio y nos dan un plazo para desalojar", manifestó.

Desde la administración indicaron que se han llevado a cabo todas las formas de diálogo, pero que ya no pueden aplazar el operativo de desalojo.

La petición de la comunidad es que les indiquen cómo y por cuánto se harán las compras de sus viviendas y que no se realicen desalojos de manera violenta.