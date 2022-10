Por falta de recursos no se han ejecutado obras en punto crítico en Tierralta

Aunque la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, atendió al llamado de los habitantes del barrio El Prado, en el municipio de Tierralta, Córdoba, la respuesta obtenida sigue siendo la misma.

Y es que desde hace varias semanas a las más de 6.000 personas que en estos momentos se encuentran afectadas por cuenta del fenómeno erosivo causado por el río Sinú, les han indicado que, aunque ya se encuentra viabilizado el proyecto por medio del cual se construiría una muralla de contención para frenar el riesgo de socavación, ni la administración municipal ni departamental cuentan con los recursos suficientes para hacerlo.

En contexto: Erosión del río Sinú está arrasando con una calle y viviendas en Tierralta, Córdoba

A través de su delegado, la UNGRD precisó que la visita adelantada este lunes, era con el fin de inspeccionar las afectaciones y trasladar el mensaje hasta el orden nacional, con el fin de que los dineros puedan ser asegurados.

“Yo no puedo hacer un compromiso del Gobierno Nacional. Mi objetivo con la visita era venir e identificar las necesidades del sitio y transmitir el mensaje a un nivel más alto, para que se hagan los movimientos respectivos ante el Ministerio de Hacienda. El proyecto está viabilizado, pero no tiene asignación de Recursos”, señaló el funcionario delegado.

Por su parte Sonia Blanquiceth, presidenta de la Junta de Acción Comunal de este sector, indicó que las declaraciones no fueron del agrado de los miembros de la comunidad.

“Vino un encargado y nada de lo que se le preguntaba lo contestaba correctamente. Dijo que no hay plata, que la Gobernación y la Alcaldía no tienen plata, eso nos tiene molestos porque no se comprometió”, precisó.

Desde la administración municipal también se indicó, que mientras el proyecto hace su curso por las entidades del orden nacional, se intenta frenar el impacto del afluente con un enrocado provisional. No obstante, los lugareños insisten en que esta medida no es suficiente para contener la emergencia.