Congresista magdalenense rechaza recorte presupuestal para la seguridad

El congresista Holmes Echeverría rechaza tajantemente la propuesta anunciada para la vigencia 2023, durante su intervención en la reunión de ponentes del Proyecto de Ley de Presupuesto para segundo debate en la Cámara de Representantes, en la que estuvo como invitado, Alberto Lara, viceministro de políticas de Defensa y Seguridad.

El congresista, basó sus argumentos en la situación de inseguridad que se presenta en esta sección del país, citando como ejemplo, los 11 casos de muertes violentas acontecidas solo durante el fin de semana anterior, entre las que se destacan la de una niña que fue violada y desmembrada, y la toma de la justicia por mano propia en contra de dos agresores.

“No me quiero imaginar lo que va a pasar en el Magdalena si a esta situación no se le presta la atención pertinente. Ojalá se revisara porque las cifras de violencia en el departamento no corresponden con el presupuesto para la inversión en la seguridad y la defensa”, señaló Echeverría.