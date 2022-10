EPM: “No realizaremos aportes financieros a la ESSMAR”

Luego de conocerse el anuncio por parte de la Superintendencia, que la EPM será el nuevo agente especial de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta (Essmar), intervenida en noviembre de 2021, se han conocido varios detalles.

Uno de ellos es que EPM no realizará aportes financieros o las inversiones requeridas, pues estas deben ser asumidas por entes territoriales, el Gobierno Nacional y ESSMAR, la empresa pondrá todo su conocimiento y experiencia al servicio de la comunidad samaria.

Por otro lado, se conoció que luego de una evaluación profunda sobre el estado financiero y operativo de la entidad, se determinó que no era una alternativa viable devolver la Essmar al distrito de Santa Marta.

El presidente del Concejo de Santa Marta, Juan Carlos Palacios, manifestó que si bien la EPM es una empresa de trayectoria, no ve unas reglas de juego claras para el distrito de Santa Marta, “hoy lo que vemos es que no hay unas reglas claras con la llegada de la EPM, no hablan de la inversión que deberían hacer, y vamos a seguir en las mismas circunstancias en que nos encontramos en el día de hoy”, aseguró el cabildante

Por el momento, ni la alcaldesa de Santa Marta, ni el gobernador del Magdalena se han pronunciado sobre la llegada del Grupo EPM a la ciudad.