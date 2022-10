Créditos con Dentix apagan las sonrisas de sus usuarios: hablan los denunciantes

Colombia

La prestigiosa clínica de ortodoncia Dentix tiene una fuerte presencia en Colombia al contar con más de 50 sedes a lo largo del país. Sin embargo, a pesar de ser nacionalmente reconocida, ahora su fama se debe a los miles de quejas que rondan en redes sociales.

Fernando Berrío contó en La W que se acercó a una clínica Dentix en Medellín para un diagnóstico. Allí, le hicieron firmar un papel en blanco en el que “por detrás y por delante explica lo que me van a hacer”.

Según la clínica, Berrío firmó un contrato y le hicieron un desembolso de seis millones de pesos. Por esta razón, Berrío aseguró estar desde el mes de mayo “en un jale y afloje porque la clínica dice que sí o sí debo pagar la suma completa y también pagar un 20% adicional por la prestación del servicio”.

Angie Johana Batalla visitó una sede de la clínica en Pasto para averiguar sobre un tratamiento de ortodoncia. Se sorprendió cuando le dijeron que su crédito fue aprobado, ya que estaba reportada en Datacrédito y recibía un salario menor al mínimo.

“Yo dije que mis ingresos mensuales eran de un millón (…) pero en los documentos que me enviaron aparece que mis ingresos eran dos millones, en ningún momento dije que ganaba dos millones y de egresos de 100.000 pesos”, explicó Batalla en La W.

Rocío Barrientos, en Bello, firmó un documento para, supuestamente, recibir beneficios por la apertura de la nueva sede.

En La W, contó: “Me dicen que me van a hacer un estudio que no tiene ningún costo y luego empiezo el tratamiento y empiezan a que no me dan citas, a llamarme, a acosarme y amenazarme diciendo que me iban a hipotecar el apartamento, ya que supuestamente tenía una deuda con una entidad llamada Assisting Group la cual yo no conozco”.

Angie Díaz denunció en La W que, a pesar de interponer varios derechos de petición y PQR en la misma empresa, no ha obtenido respuesta.

Dentix responde

Otto Burgos, gerente administrativo de Dentix, aseguró en La W que son una clínica con más de un millón de diagnósticos.

Explicó que cuentan con un servicio de financiamiento para apoyar a sus clientes y anunció que revisarán cada caso concreto.

