El reclamo de Emilio Tapia a la Fiscalía por caso de Emcali

Emilio Tapia le reclamó a la Fiscalía por el caso de corrupción en Emcali. Dice que se destapó por su colaboración con la justicia al ser vinculado en el proceso de Centros Poblados y no por denuncias en su contra.

En una carta con 5 puntos, Emilio Tapia le envío un reclamo a la Fiscalía General de la Nación en el que le dice que la investigación por corrupción de Empresas Municipales de Cali fue de conocimiento del ente de control, gracias a su primera declaración y una vez fue vinculado dentro de la investigación iniciada por la celebración de contrato entre el Ministerio de las TIC y la UT Centros Poblados Colombia.

Y dijo que vio necesario hacer este pronunciamiento luego de la amplia difusión que tuvo en medios de comunicación los cargos que le hizo la Fiscalía en su contra, referentes a los presuntos actos de falsificación documental y fraude procesal al interior de procesos contractuales adelantados en 2021.

Otro punto habla sobre las presuntas irregularidades “acaecidas al interior de los referidos procesos licitatorios adelantados por Emcali y desconocidas hasta entonces por las autoridades, fueron producto de mi ánimo de colaboración con la administración de justicia y consecuente, además, con la absoluta observancia de los principios de verdad, reparación y no repetición con los que he obrado firmemente dentro de las actuaciones judiciales en las que se me ha vinculado”, señaló Tapia.

Finalmente, dijo que seguirá colaborando con las autoridades en su lugar de reclusión.