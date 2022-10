Nueva política de drogas no incluye la legalización de la cocaína: MinJusticia

En el informe anual del monitoreo de territorios afectados por los cultivos ilícitos en Colombia 2021 el ministro de Justicia, Néstor Osuna anuncia que en la nueva política de drogas no está incluida la legalización de la cocaína y que el gobierno colombiano no está interesado en promover cambios en la legislación en ese sentido, sino hacia la pacificación en el territorio y trato no penal a los campesinos cultivadores de coca.

“Como ministro de justicia, no vamos a legalizar el comercio de tráfico de cocaina, no es el momento, no es oportuno y no estamos interesados en ello”, señaló el ministro.

“El 45 % del total de la coca se encuentra en solo 10 municipios. En estas regiones, en años anteriores, se reportó una reducción en el área con coca y se concentró la intervención de erradicación forzosa”, según CandiceWelsch, directora de de la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito para para la región andina UNODCROCOL.