Partido Liberal y La U plantean sus líneas rojas en la reforma tributaria

En diálogo con La W, el representante a la Cámara del Partido Liberal, Carlos Ardila, se refirió a los puntos que tienen que ver con las personas naturales, el impuesto a la renta, las pensiones, la minería, los hidrocarburos, entre otros.

“Esta reforma podría estar, si recogemos los planteamientos del Partido Liberal, en 16 o en 14 billones de pesos dependiendo de lo que resulte el día lunes. Si yo cito a un colega de Cámara él quiere que lo del petróleo quede tal cual está, todo lo que tiene que ver con sobretasas le darían los 22 billones, pero sí cito la intervención de un senador, el día de ayer, esa reforma va a quedar en 10 o en 11 billones de pesos”, dijo.

A su turno, el senador del Partido de La U, Antonio Correa, aseguró que el hecho de ser parte de la coalición de Gobierno “no los enmudece” ni los lleva a firmar un cheque en blanco.

“Hay sugerencias constructivas y es el Gobierno quien decide acogerlas o no, y es el pleno del Congreso de la República quien decide votarlas. El hecho de estar en el Gobierno no es firmar una patente para estar mudos dentro de la democracia”, señaló.

En cuanto al punto de las pensiones, dijo que este es un derecho adquirido por parte de los trabajadores y que hay que revisar la constitucionalidad de tocarlas.

“En el tema de hidrocarburos: el tema de la tasa del 10% para Ecopetrol, colocarla en un 5% y que no se afecte el tema de regalías y de inversiones. Y el tema del banco de alimentos para que no se vea afectado, en un periodo de crisis alimentaria mundial y en el país, no se puede afectar este tema”, agregó.