Se le debe ayudar a Ecopetrol a hacer la transición energética: Luigi Echeverry

Luis Guillermo Echeverry, es uno de los integrantes salientes de la junta directiva de Ecopetrol y uno de los más buscados en sus declaraciones debido a que en su momento fue objeto de una polémica en la que se aseguraba que se le quería dejar atornillado a su puesto por parte del ex presidente de la República, Iván Duque.

De esta manera, en los micrófonos de W Radio, Echeverry, hizo un análisis de lo que le espera a la estatal, de lo que deberá hacer la nueva junta directiva y lo que considera desde el Gobierno se debe seguir apostando con la que hasta el momento es la empresa más importante del país.

En sus declaraciones, el ex integrante de la junta directiva frente al futuro de la estatal, dijo “depende mucho de lo que ocurra y del respaldo que le de el titular de las acciones que es el nuevo Gobierno a la compañía, porque la compañía digamos ha perdido ese valor o ha perdido en el valor de la acción y pues también en los créditos de los bonos o como castigue el mercado los bonos, pero eso digamos en teoría podría ser recuperable si la confianza está, el problema es la pérdida de confianza porque toda la economía siempre se mueve por confianza y con mayor razón los mercados; eso es como el matrimonio, donde a uno le pierden la confianza es difícil volverlo a arreglar”.

Seguido a esto, el ex directivo aseguró que Ecopetrol sin duda es la empresa más valiosa del país y una de las más valiosas de Latinoamérica sin dejar de lado que en su plan empresarial tiene incorporado el proceso de la transición energética que es la apuesta a futuro y que una muestra de esto fue la adquisición de ISA.

Frente a la transición energética, Echeverry, expuso que desde la compañía hay claridad que hay unas metas por cumplir, pero de paso envió el mensaje al Gobierno de que dicha transición debe hacerse de forma responsable, allí dijo “si se le ayuda a la compañía a que haga una transición racional, lógica en el tiempo, la haga sobre el gas en el que hemos mejorado mucho y la haga entendiendo la importancia que tiene para un país ser autosuficiente en energía y con unas posibilidad infinitas con más energías al futuro y que es una compañía que hoy es mucho más limpia y va hacia allá, pero que eso no es abracadabra, eso no es simplemente hoy amanecimos limpios y ya cambiamos todo, no, si no que se sepa mitigar la huella ambiental pero también utilizar los recursos que nos dio la formación tectónica de este este país y entender la minería”.

En su análisis de salida, el ex integrante de la junta directiva de Ecopetrol, aseguró que en la actualidad no se ha entendido el desempeño que tiene la empresa en el país ya que está tiene un potencial infinito, calificándola, así como la “vaca qué más da leche en el establo, que donde el dueño le quite el cuidó, pues nos quedamos sin leche y sin vaca”.

Agregó, que en cuanto a recuperar la confianza dentro en la empresa, la misión la tiene el Gobierno Nacional a través de varios ministerios entre los que se encuentran, el de Ambiente, Minas y Energía, Comercio Exterior, al igual que el mismo presidente de la República, al cual le manifestó que tiene que respaldar una compañía de este nivel ya que la que suministra ciertos ingresos de todos los colombianos.

Así mismo, frente a declaraciones en las que se ha manifestado que el petróleo es malo, Echeverry, aseguró que eso es lo que no se debe decir, ya que ciertos enunciados son los que los mercados toman mal y generan incertidumbre, poniendo como ejemplo “decir que el petróleo es malo y la coca no, de por sí la coca no es mala pero la cocaína si es malísima, es adictiva y además deforesta”.

Frente al Gobierno y los mercados, agregó que se tiene que cambiar las políticas para que los inversionistas no consideren que en Colombia les va a ir mal y así no cortar el flujo de inversión permitiendo que se saque el máximo potencial de los diferentes puntos que componen a Ecopetrol, resaltando las explotaciones de yacimientos mar afuera que podría llegar a tener niveles tan altos de producción y rentabilidad cómo se llegó a ver en su momento en Estados Unidos.

Sobre la nueva junta directiva que regirá la compañía hasta el 2025, el invitado agregó que cada uno de los que ahora hacen parte de la misma, pasaron por filtros muy complicados y por ende considera que están totalmente preparados para hacerse cargo de las riendas de la estatal, armando un equipo serio; eso sí dejó entre ver su preocupación por la designación de Gonzalo Hernández Jiménez, viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda dentro de la misma, asegurando que como lo dijo en su momento la OCDE, en las juntas directivas no deberían haber integrantes con responsabilidad política, resaltando que no es una crítica personal, pero considerando que significa una reversa para la compañía.

Escuche la entrevista aquí: