Ministra de Salud, Carolina Corcho, niega desabastecimiento en medicamentos

El pasado 20 de octubre, la Fundación Colombiana para Fibrosis Quística, lanzó alerta para obtener el tratamiento vital para más de 1.000 personas con esta condición.

Al oído les explico por qué la importancia de este medicamento y por qué se pide una solución inmediata a la ministra de Salud Carolina Corcho recordada por la exigencia que en tiempos de pandemia hacía al pasado gobierno para obtener la vacuna sin excusas y de forma inmediata, ahora los pacientes le piden la misma eficiencia.

La fibrosis quística es una enfermedad degenerativa de carácter terminal que afecta la parte pulmonar y digestiva, que mientras va pasando el tiempo va degenerando los órganos por una serie de bacterias que quienes la padecen suelen contraer, que pueden ser mortales y por otro lado está el tema de la desnutrición y la no absorción de los nutrientes para los pacientes que la tienen.

El medicamento que aún no se encuentra en las EPS es Creon, que en el mercado comercial se puede encontrar con un costo de $250.000 pesos. El Gobierno no ha respondido si hay o no un desabastecimiento. Por eso hoy hablamos con Laura Larrota, creadora de contenido en TikTok y quien tiene esta condición. Escuchemos lo que nos dijo.

Play/Pause Laura Larrota, creadora de contenido, y paciente con fibrosis quística 00:34 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://www.wradio.com.co/embed/audio/383/1667225431_216_cut/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

En el comunicado emitido el viernes por el Ministerio de Salud, hablan de las causas por las qué hay escasez de este medicamento, niegan desabastecimiento y mencionan que la ausencia se da por el aumento de la demanda, también expresan que en comunicación con el titular del medicamento que aún se está comercializando Abbot, se informa que no pudieron suplir la demanda pero que están reubicando unidades que están en otros países para aumentar el número de unidades disponibles y que esperan cubrir la demanda desde esta semana. Argumento que tienen desde hace meses.

Lo cierto es que todo sigue igual, y la preocupación del Ministerio y las personas de comunicaciones de este, que además contactaron a la tiktoker Laura, parecen más preocupados en que se grabe contenido aclarando que no hay desabastecimiento en lugar de dar solución. ¿Un video cuando aún no les resuelven nada? No les da ni pena.

¿Será que existe un monopolio con este medicamento?

Estaremos al oído de los pacientes para contarles si finalmente llega el medicamento.