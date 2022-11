Habla una de las estafadas por edificio fantasma de USD 40 millones en Florida

W Radio ha recibido correos donde cuestionan en qué va el proceso de extradición del famoso anestesiólogo Carlos Mahecha quien, el 18 de febrero de 2021, fue solicitado en extradición por la Corte del Distrito Sur de Florida.

El señor Mahecha se asoció con Juan Arcila para la construcción de un hotel en una de las zonas mas exclusivas de Miami. El proyecto Quarzo Bal Habror fue presentado ante más de 100 inversionistas como la oportunidad para obtener rentabilidades desde el 10 al 18% anual. Con este discurso consiguieron 40 millones de dólares. En documentos de la Corte del Distrito Sur de Florida, inversionistas demandantes calificaron el proyecto como un esquema ponzi.

En estos mismos documentos se asegura que los socios sabían desde el comienzo que el proyecto no iba a generar las rentabilidades esperadas.

Por otro lado, el agente liquidador de la Corte advirtió que Mahecha y Arcila habrían utilizado los recursos de los inversionistas para su uso personal.

W Radio también tuvo conocimiento de que la defensa de Mahecha elevó una solicitud de nuevas pruebas, antes de que la Corte Suprema diera o no luz verde a la extradición porque alega que no se cumple a cabalidad con el principio de la doble incriminación, que la pena de estafa en Colombia es inferior a cuatro años, y que es una persona de la tercera edad que padece graves problemas de salud, como producto del párkinson y episodios depresivos, por lo que solicitó que se ordenara una valoración médica por su estado de salud.

Ahora lo que resolvió la Corte Suprema es que esta última prueba de los estados de salud, es inútil porque no incide en la viabilidad de la solicitud de extradición. Respecto a la documentación por doble incriminación, la Corte señaló que es una petición intrascendente porque es una consideración de la Sala al momento de emitir el concepto.

Sin embargo, la Corte si consideró importante descartar la vinculación de Mahecha a algún trámite judicial en Colombia, bajo la premisa de que: “nadie puede ser juzgado ni castigado dos veces por el mismo hecho”, por lo que requirió a la Fiscalía verificar si ha sido juzgado o condenado por alguna conducta en el país y a Interpol los antecedentes, antes de tomar alguna decisión.

Salma Jabbour una de las afectadas por 1 millón de dólares y que además, tuvo varias pérdidas de salud y familiares debido a esta estafa, habló en la W y habló de la confianza que se ganó Mahecha para poder estafar a tantas personas: ”Somos 171 inversionistas, y la verdad no sabemos si pasamos de 40 millones de dólares, pero por qué invertimos, porque cuando nos llamaron a hacernos la presentación del proyecto, se mostraron demasiado sólidos, demasiado ricos y tenían todo el respaldo para que nos garantizaran una inversión segura, pero lo que no conocíamos es que ellos ya habían tenido dos estafas anteriores, que habían defraudado también otro proyecto en la Florida y Hollywood”.

Jabbour también habló de las afectaciones que le dejó esta estafa: “La más afectada fue mi madre, que murió diciendo, qué voy a hacer, no me pagan, me robaron todos los ahorros de mi vida, entonces mi madre se afectó, toda mi familia invirtió, cada uno de mis hermanos, yo creo que por ahí pasa la cuenta, nuestra nos respondieron, nunca se condolieron, no les importaba, tenía una sobrina que estaba muriendo en la clínica y no que había que hacer unos tratamiento extras que no cubría ningún seguro, no se conmovieron de absolutamente de nada”.

Esta comerciante además reaccionó a la ahora preocupación de Mahecha por hacerse todos los exámenes de salud antes de ser extraditado: “Una extradición nunca se ha demorado tanto y él además un médico casado con la que fue la dueña de la clínica del Country, Anastasia Casas, cuántos médicos no tendrán a su favor, quién nos garantiza qué van a decir la verdad”, así lo expresó Salma Jabbour.